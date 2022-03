Kreisligist feiert 2:1-Erfolg : Hehn gewinnt Trainer-Duell der Ex-Torhüter gegen Rheydt

Fußball-Kreisliga Beim Duell zwischen den Sportfreunden Hehn und Viktoria Rheydt trafen mit Torsten Müller und Florian Wittkopf auch zwei Ex-Keeper auf den Trainerbänken aufeinander. Einer der beiden musste aufgrund personeller Probleme sogar selber aktiv werden.

Mit zunehmender Spieldauer bekam Hehn die Gäste immer mehr in den Griff. Trotzdem war die nächste Chance auf Rheydter Seite zu verzeichnen, als Christian Blaesen nach einem Einwurf in aussichtsreicher Position auf das Hehner Gehäuse zielte, dies aber dann doch um einige Meter verfehlte (18.). Auch Hehns Philipp Sawazki scheiterte mit seinem Versuch knapp. Ansonsten passierte vor beiden Toren herzlich wenig – bis zur 44. Minute. Denn da waren die Rheydter Bemühungen von Erfolg gekrönt. Oliver Streyl stand nach einem von Meisen unterlaufenen Eckball goldrichtig und traf zum hochverdienten Ausgleich.

Der zweite Abschnitt war dann ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Kersting versuchte es von der linken Position aus per Distanzschuss (30 Meter) und zwang „Flo“ Wittkopf zu einer Glanzparade, wobei sich der Torwart leicht verletzte. In der Folge blieben Distanzschüsse das Mittel der Wahl bei den Offensivbemühungen der Sportfreunde Hehn. Und so fiel auch das 2:1-Siegtor aus der Ferne. Hehns Jan Drechsler zog aus 22 Metern einfach mal drauf und profitierte davon, dass der Ball noch leicht abgefälscht wurde – so war dieser Ball auch unhaltbar für Wittkopf (70.).