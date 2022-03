Politik im Rhein-Kreis : Kreis kündigt Nachtragshaushalt an

Rhein-Kreis Die Mehrheit im Kreistag trägt den Etat. Die Kosten für den Ukraine-Krieg und seine Folgen sind noch nicht eingearbeitet. Der Hebesatz zur Kreisumlage ist mit 32 Prozentpunkten so niedrig wie zuletzt 1987.

Solide Zahlen und detaillierte Vorarbeit zahlen sich aus. In rekordverdächtigen drei Stunden beendete der Kreis-Finanzausschuss am Dienstag seine Etatberatungen, an deren Ende der Vorsitzende Stefan Schmitz (SPD) „Einstimmigkeit“ verkündete und in Richtung Rathäuser der acht kreisangehörigen Städte witzelte: „Dieses Mal können die Bürgermeister nicht schimpfen.“ Grund: Der Hebesatz zur Kreisumlage ist mit 32 Prozentpunkten so niedrig wie zuletzt 1987.