Mittelstand- und Wirtschaftsunion im Kreis Viersen : MIT fordert sofortige Senkung der Energiepreise

Kreis Viersen Die Mittelstand- und Wirtschaftsunion im Kreis Viersen hat die Bundesregierung zum sofortigen Handeln aufgefordert. Die Preise für Heizkosten und Benzin und Diesel seien für viele nicht mehr tragbar. Auch die Existenz von Unternehmen sei gefährdet.

Die Bundesregierung soll Steuern und Abgaben für Energie und Kraftstoffe sofort senken – das fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) im Kreis Viersen . Deren Vorsitzender Maik Giesen analysiert: „Die Preise von Sprit und Energie sind für viele Bürger und Bürgerinnen und Betriebe inzwischen existenzgefährdend.“ Schultern müssten das vor allem Pendler, die nicht auf ihr Auto verzichten können. So fordert die MIT zusätzlich, die Pendlerpauschale vom ersten Kilometer an von 30 auf 38 Cent pro Kilometer zu erhöhen. Auch Betriebe kämen durch die hohen Treibstoff- und Energiepreise in eine bedrohliche Schieflage.