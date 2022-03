Sieben-Tore-Spektakel am Freitagabend : Odenkirchens Eigentor bringt Lürrip auf die Siegerstraße

Fußball-Bezirksliga In der Bezirksliga hat die SpVgg. Odenkirchen eine ärgerliche und knappe 3:4-Pleite gegen den SV Lürrip eingesteckt. Ein Eigentor von Marc Knippertz sorgte für den Rückstand, den die Platzherren nicht mehr aufholen konnten.

Schon von der ersten Sekunde an war abzusehen, dass dies ein intensiv geführtes Spiel werden würde. Bereits nach fast zwei Minuten der erste Schock für Odenkirchen, als Ilkin Valiyer im Kampf um den Ball unglücklich auf seine Schulter fiel, vier Minuten später durch Simon Winkens ersetzt wurde und wenig später per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach einer kleinen Chance für die Gastgeber durch Lars Gelsdorf in der dritten Minute konnte Lürrips Niklas Reimelt erst im Strafraum gestoppt werden (6.). Weitere drei Minuten später ergab sich eine gute Freistoßposition für den SVL, die aber kläglich vergeben wurde. Sekunden später schoss Lürrips in der ersten Halbzeit auffälligster Spieler Liberty Livinius, doch Odenkirchens Verteidigung konnte noch abblocken. Reimelt nagelte dann das Leder ans Quergebälk (13.). Aus heiterem Himmel fiel dann Odenkirchens 1:0-Führung durch Simon Sommer (15.), der nach einer verfehlten Flanke eines Teamkollegen goldrichtig stand.

Die Gäste aus Lürrip hatten daran eine Zeit lang zu knabbern und kamen erst in der 35. Minute durch Michael Bohnen zu einer nennenswerten Chance. Der Ausgleich fiel dann wenige Minuten später durch Janek Florack, der einen Kopfball nach Eckball zum 1:1 verwandelte (43.). Die zweite Hälfte begann dann denkbar ungünstig für die Platzherren. Denn ein Eigentor von Marc Knippertz (51.), der eine Flanke von Bohnen unglücklich abfälschte, brachte Lürrip auf die Siegerstraße. Livinius erhöhte kurz darauf auf 3:1 für den SVL (57.). Bohnen hätte nach einer Stunde den Sack endgültig zumachen müssen, doch nachdem er sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte, traf er abschließend nur den Pfosten. Odenkirchen konnte in Minute 73 durch Tobias Kamper zwar noch den Anschluss zum 2:3 wieder herstellen. Dass Lürrips Michael Bohnen an diesem Tag aber der Unterschiedsspieler war, bewies er drei Minuten vor dem Abpfiff. Nachdem er das halbe Feld überbrückte, schoss er ins lange Eck zum 4:2 und der endgültigen Entscheidung. Daran änderte auch Sommers zweites Tor knapp 60 Sekunden später zum 3:4 nichts mehr, die Zähler gingen nach Lürrip. Die SpVgg. Odenkirchen stand also wieder einmal mit leeren Händen da, kann aber zumindest auf der Leistung aufbauen und optimistisch in die kommenden Spiele gehen. Der SV Lürrip vergrößert dank des Dreiers den Abstand auf die Abstiegsränge.