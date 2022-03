Corona-Pandemie : Knapp 1900 Neuinfektionen seit Samstag im Kreis Viersen

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat seit Samstag 1867 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten nennt der Kreis nicht mehr, da die Werte zu ungenau seien.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 1539,5 (Vortag: 1628,3). Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1349,8.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 26 infizierte Patienten stationär behandelt, das ist ein Covid-19-Patient weniger als vom Kreis Viersen am Freitag gemeldet. Zwei Covid-19-Patienten (+1) befinden sich auf der Intensivstation und werden beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 7,5.