Staffelleiter informiert : 1. Fc meldet Reserve in der Kreisliga B doch ab

Fussball-Kreisliga Bereits im Januar hatte der Verein das Aus für die Reserve angekündigt, um dann doch weiter am Spielbetrieb teilzunehmen. Nun ist die zweite Mannschaft aber endgültig abgemeldet worden.

(heve) Jetzt also doch: Der 1. FC Mönchengladbach hat seine zweite Mannschaft nach dem Hin und Her der letzten Monate nun definitiv zurückgezogen. Die offizielle E-Mail erreichte am Freitagmorgen den zuständigen Staffelleiter der Kreisliga B. In der Winterpause schien der Rückzug schon beschlossene Sache zu sein. „Das heißt aber nicht, dass es da in der Zukunft nicht auch wieder eine Reserve geben kann“, erklärte damals Präsident Christian Oh. Doch zum ersten Spiel nach der Winterpause gegen GW Holt schickten die Westender überraschend doch eine Mannschaft auf das Feld, auch wenn das Team mit vielen Spielern der Ersten gespickt war. Das Topspiel verlor man übrigens mit 0:1. Oberliga-Coach Amin Fadel bestätige daraufhin auch die ursprüngliche Überlegung, die Reserve zurückzuziehen. „Ja, das ist richtig. Das war auch der Plan“, sagte Fadel im Februar. Das Duell gegen den Spitzenreiter BW Concordia Viersen am vorletzten Sonntag wurde dann zunächst nur abgesagt. Eine Woche später folgte nun allerdings auch der offizielle Rückzug. Zuletzt war auch der Oberliga-Kader personell arg gebeutelt und konnte im Auswärtsspiel bei TuRu Düsseldorf inklusive Ersatztorwart lediglich zwölf Spieler aufbieten. Mit Florian Torrens und Jan Yaldo standen zwei ehemalige Reserve-Spieler in der Startelf. Auch Emre Caraj, der in der Hinrunde häufiger in der Kreisliga-B-Mannschaft spielte, fand sich in der Startaufstellung wieder.