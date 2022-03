Kaldenkirchen siegt in letzter Minute : Coenens Wurf ins Glück

Kaldenkirchen siegt in letzter Minute

Der TSV Kaldenkirchen führt nun die Verbandsliga an. Foto: Ostermann Foto: Tom Ostermann

Handball-Verbandsliga Mit der letzten Aktion erzielt „Last-Minute-Nils“ den Siegtreffer für den TSV Kaldenkirchen. Damit übernimmt das Team von Volker Hesse die Tabellenführung in der Verbandsliga.

Mit einer gehörigen Portion Glück hat der TSV Kaldenkirchen die Tabellenführung in der Verbandsliga nun auch nach Pluspunkten erobert, die Minuspunkte betrachtend glänzte der TSV bereits vor diesem Spieltag als Liga-Primus. Völlig überraschend verlor Aufstiegskonkurrent TV Kapellen bei Treudeutsch Lank mit 25:28 und kann vor dem direkten Duell jetzt nur noch auf einen Ausrutscher der Kaldenkirchener hoffen.

Fast wäre es auch so weit gewesen, denn Kaldenkirchen siegte beim HC TV Rhede nur denkbar knapp mit 21:20 (10:9). Den ersten Spielabschnitt gestalteten beide Teams absolut ausgeglichen, wobei bei den Gästen Torhüter Christian Thommessen der herausragende Akteur war. Nicht zu vergessen, ist die sehr kompakte Abwehr, dagegen haperte es im Angriff. Mit dem Halbzeitpfiff hatte der TSV noch einen Freiwurf direkt auszuführen: Nils Coenen nahm sein Herz in beide Hände und verwandelte zur knappen Führung.

Nach dem Wechsel lief es dann zunächst besser. Der TSV Kaldenkirchen setzte sich ab und war Mitte der zweiten Halbzeit gar mit vier Toren in Front. Danach verfiel man aber wieder in alte Verhaltensmuster. Die Abwehr ließ einige Wünsche offen und im Angriff verstrickte man sich mehr und mehr in Einzelaktionen. Hinzu kamen noch einfache Passfehler. „So etwas bin ich von meiner Mannschaft überhaupt nicht gewohnt“, wunderte sich der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse.