Billard-Weltmeisterschaft : Positive Signale für Verbleib der WM in Viersen

Billard-WM Bei der Billard-Weltmeisterschaft am Wochenende hätte sich der Veranstalter mehr Zuschauer gewünscht, dafür waren die Spiele im Internet ein voller Erfolg. Das erhöht auch die Attraktivität für Sponsoren, erklärt die Deutsche Billard-Union.

Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billard-Union (DBU), kann zufrieden auf die Nationen-Weltmeisterschaft in Viersen zurückschauen. Das liegt vor allem am erfolgreichen Abschneiden des deutschen Teams: Das Duo Martin Horn und Ronny Lindemann holte mit Bronze hinter der Türkei und Kolumbien die erste deutsche Medaille seit 2014 in der Viersener Festhalle. Ein Erfolg, der laut Biermann auch auf die Bemühungen des Fachverbands zurückzuführen ist . „Wir haben eine Menge investiert, das zahlt sich nun aus“, sagt Biermann. Unter anderem schickte man zuletzt die zweite Garde hinter Topspieler Horn vermehrt auf internationale Turniere. „Das hat sich gelohnt. Das sieht man an der Entwicklung von Lindemann. Er hat in Viersen Leistung abgerufen, seine Spiele gewonnen und mehr Konstanz gezeigt. Da hat sich die internationale Erfahrung bezahlt gemacht“, sagt Biermann weiter.

Mehr noch als der deutsche Erfolg freut Biermann aber, dass die WM überhaupt wieder stattfinden konnte – nach zwei coronabedingten Absagen 2020 und 2021. „Es war wichtig, den Billardsport wieder in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt er. Bei der Bilanz der Tage in Viersen hätte sich Biermann allerdings bei den Zuschauerzahlen mehr erhofft. Vor allem am Finaltag blieben viele der Plätze in der Festhalle unbesetzt. „Das mag aber auch an der allgemeinen Situation um die wieder steigenden Infektionszahlen gelegen haben“, sagt Biermann. Als weiteren Grund führt er an, dass Nationen wie die Niederlande und Belgien überraschend früh bereits in der Vorrunde ausgeschieden waren. „Aufgrund der Grenznähe kommen immer viele Zuschauer vorbei“, sagt er.