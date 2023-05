Erfolgreiche Leichtathletin Hombach holt dreimal Gold bei Transplantierten-DM

Bei den 42. Deutsche Meisterschaften der Transplantierten und Dialysepatienten in Cottbus hat Claudia Hombach von der LG Mönchengladbach zahlreiche Titel geholt: Sie gewann in den Disziplinen Ballwurf und Kugelstoßen sowie über 2000 Meter Gehen. An der Meisterschaft nahmen Sportler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland teil. Teilnehmen durften Dialysepatienten, die seit mindesten einem halben Jahr dialysepflichtig sind, dazu Transplantierte, deren Transplantation mindestens ein Jahr zurückliegt. Hombach erhielt ihrerseits einst eine Lebertransplantation. Ziel der Veranstaltung, durchgeführt vom Verein TransDia, ist es, die körperlicher Aktivität für Dialysepatienten und Transplantiert zu fördern, um gleichzeitig deren Gesundheit zu erhalten und zu stärken. Daneben soll die Öffentlichkeit über die Situation der Organspende in Deutschland sensibilisiert werden, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt.