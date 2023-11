Athletin aus Mönchengladbach gewinnt Medaille Sonja Beba holt Bronze bei Cross-DM

Die erste Runde ging er deutlich zu schnell an und nahm in den Folgerunden das Tempo zurück und gab ein paar Plätze ab. In der letzten Runde legte er dann noch einmal zu und kam nach 27:07 Minuten auf Platz 23 in der U23-Kategorie ins Ziel. Schneller war Jonas Völler vom SC Myhl mit Platz zehn in 24:54 Minuten. Er teilte sich sein Rennen richtig ein. Zwei Sekunden fehlten am Ende noch bis Platz neun. Völler verabschiedete sich mit dem Rennen aus der U23. „Die Hauptklasse kann kommen“, so Völler nach dem Rennen.