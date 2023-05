Reitturnier in Erkelenz Gelungene Kreismeisterschaft am Haus Hohenbusch

Beim Aufmarsch der Vereine mit ihren Standarten am Abend bot sich den Zuschauern ein tolles Bild mit großartiger Kulisse vor dem Haus Hohenbusch. In der Vereinswertung siegte der RFV Heinsberg und in der Jugend-Vereinswertung die RSG Vinn. Der 34-jährige Stefan Claßen, der auch Vorsitzender des RV St. Gereon Brachelen ist, gewann den Titel nach zwei Wertungsspringen in der Klasse M mit dem 14-jährigen Holsteiner Baluido ESC. „Das ist mein erster Kreistitel auf M*-Basis“, sagt er zufrieden. Claßen gewann das M*-Springen nach Stechen. Mit seinem Zweitpferd Pandora Prada belegte er ebenfalls mit einer Nullrunde im Stechfinale den zweiten Platz. Spannung pur: Seine beiden Erfolgspferde lagen schließlich nur 44 Hundertstelsekunden auseinander. In der ersten Wertungsprüfung, einem Springen der Klasse M*, hatte er schon den Sieg auf Pandora Prada verbucht und mit Baluido ESC den vierten Platz belegt. Hier gab es nur eine Wertungsprüfung: In der M*-Dressur holte sich Yvonne Mai vom RFV Heinsberg nach Stechen mit Quidditch den Kreistitel mit der Wertnote 7,8.