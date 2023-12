Schwimm-Masters Kalli Nottrodt ist mal wieder fast unschlagbar

In Nottrodts erstem Rennen am ersten Wettkampftag trat er über 200 Meter Freistil als Favorit an. Diese Prüfung wurde für ihn eine klaren Sache. Er siegte unangefochten mit der Zeit von 2:35,04 Minuten vor Michael Conrad (SSG Saar Max Ritter) in 2:45,29. Über 100 Meter Lagen gab es die knappe zweite Goldmedaille in 1:27,14, wieder vor Michael Conrad (1:28,11) und Herbert Kissenkötter (SG Münster) in 1:30,50 auf den Plätzen zwei und drei. Obwohl Nottrodt in seiner Jugendzeit in Frankfurt ein schneller Brustschwimmer war, machte er sich über 100 Meter Brust tags darauf wenig Hoffnungen. „Brustschwimmen wird im Alter anscheinend immer schwieriger“, sagte er. Trotzdem schwamm er wieder Gold mit 1:34,24 heraus vor dem Meppener Manfred Schild mit 1:35,10 und Dietmar Langer (SC Altwarmbüchen) mit 1:36:62.