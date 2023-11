Xantenerin wieder Deutsche Meisterin Anna-Lina Dahlbeck Schnellste bei der Schlamm-DM

Es entwickelte sich ein Zweikampf an der Spitze im W40-Feld. Hanna Tempelhagen (SSC Berlin) machte schnell deutlich, dass sie in Perl den DM-Titel erlaufen möchte. Dahlbeck sah in der ersten Runde nur den Rücken der Konkurrentin, fing sie dann aber in der zweiten Runde ein. Tempelhagen ließ nicht locker. „Sie hat ganz schön geschoben.“ Die Xantenerin musste „bis zum Ziel beißen“. Der Kurs mit den ständigen Richtungswechseln und rutschigen Hügeln erforderte höchste Konzentration. Nach den 6,8 Kilometern dauerte es einige Sekunden, bis Dahlbeck mitbekam, dass sie ihren Titel verteidigt hatte. Es war im Zielbereich ganz schön was los, sodass ich zunächst gar nicht mitbekommen habe, dass ich Erste bin. Freunde aus Bocholt haben mir dann als Erstes gratuliert.“ Anna-Lina Dahlbeck setzte sich in 26:46 Minuten durch. Tempelhagen war zehn Sekunden langsamer. Bronze ging an Tine Hausmann vom Lauftreff Schweich (28:29). Neben der obligatorischen Medaille und Urkunde gab’s bei der Siegerehrung noch eine Flasche Wein, Pralinen und persönliche Glückwünsche vom saarländischen Innenminister.