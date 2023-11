Leichtathletik Das Medaillen-Trio vom TSV Weeze

Und die Weezerin lieferte sich in ihrer Altersklasse W 75 das erwartet packende Duell mit ihrer Dauerrivalin Anja Ritschel vom TV Waldstraße Wiesbaden. „Das ging schon am Start los, als sie direkt hinter mir stand“, so Spronk. Die Taktik ihrer Kontrahentin lag auf der Hand: Ritschel wollte der Weezerin lange dicht auf den Fersen bleiben, um dann auf der 4,35 Kilometer langen Strecke im Endspurt zuzuschlagen. Und die Rechnung wäre um ein Haar aufgegangen. Denn trotz aller Vorsicht lag Marianne Spronk kurz vor dem Ziel plötzlich auf der Nase. Oder genauer gesagt auf dem Bauch. „Ich bin einfach weggerutscht und weiß selber nicht genau, wie ich mich so schnell wieder berappelt habe. Aber in jedem Fall hat’s gereicht, um den Vorsprung ins Ziel zu bringen“, so die Seriensiegerin im Weezer Trikot. Spronk erreichte das Ziel in 23,52 Minuten und durfte sich wieder einmal als Deutsche Meisterin feiern lassen, 15 Sekunden länger benötigte die Rivalin von der Rennbahn aus Wiesbaden.