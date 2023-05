Neuzugang aus Mennrath Odenkirchen verstärkt sich mit Landesliga-Stammspieler

Seine „Augen und Ohren“ seien das ganze Jahr offen, sagt Damien Schriefers, „um im Frühjahr in der heißen Phase dann gewappnet zu sein“, so der Sportliche Leiter der SpVg Odenkirchen. Und so stand er auch frühzeitig in Kontakt mit Robin Wolf. Der 24-jährige Mittelfeldspieler spielt seit dieser Saison für Victoria Mennrath, kam für den Landesligisten in 22 der 24 Saisonspiele zum Einsatz und erzielte drei Tore. In den zwei Jahren zuvor kam Wolf zu 40 Partien in der Oberliga für Union Nettetal, ausgebildet wurde er beim 1. FC Mönchengladbach.