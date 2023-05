Blackcaps und Squirrels werben um Mitglieder und Sponsoren Wieso geringe Aufmerksamkeit dem regionalen Baseball schadet

Es war am Wochenende ein doppeltes Derby zwischen den Mönchengladbach Blackcaps und den Wassenberg Squirrels. Denn die beiden Lokalnachbarn – vor dem Spieltag die beiden einzigen noch ungeschlagenen Teams in der Bezirksliga Gruppe 2 – traten in einem sogenannten „Doubleheader“ an, also in zwei Spielen hintereinander – was Stehvermögen sowohl für die Protagonisten als auch für die gut 60 Zuschauer erforderte.