„Team Mönchengladbach“ in der Formel 1 Ein Duell mit Witz, Konflikten und bitterem Ende

Formel 1 · Aufgewachsen in Rheydt, zur gleichen Zeit in der Formel 1 – und 2003 sogar Teamkollegen. Die Geschichte um Heinz-Harald Frentzen und Nick Heidfeld war amüsant, sollte sportlich in der gemeinsamen Saison aber nicht aufgehen. Am Ende kostete es beide fast ihre Formel-1-Karriere. Erinnerungen an das niederrheinische Stadtduell.

26.05.2023, 05:10 Uhr

Heinz-Harald Frentzen und Nick Heidfeld beim Grand Prix von Japan 2003. Foto: Rainer Schlegelmilch / iamgo

Die Rheydter Frühkirmes, wo es die beste Pasta in der Stadt gibt oder welche Kneipen man als Jugendlicher in der Altstadt aufsuchte – es ist nicht überliefert, ob sich Heinz-Harald Frentzen und Nick Heidfeld über solche Themen oft ausgetauscht haben. Zumal beide im Laufe ihrer Motorsportkarrieren ihren Lebensmittelpunkt in glamouröse und hübsche Umgebungen wie Monaco oder an den Zürichsee verlegten. Gelegentlich dürften trotzdem ein paar Worte über Mönchengladbach gefallen sein, oder präziser: über den Stadtteil Rheydt, die gemeinsame Heimat der beiden.