TVK vor Heimspiel gegen Aachen : Korschenbroich ist auf Wiedergutmachung aus

Dustin Franz ist nach Fußverletzung wieder einsatzbereit. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Gegen BTB Aachen könnte der TV Korschenbroich am Wochenende nach drei ausgefallenen Spielen in den Ligabetrieb zurückkehren. Mit dem Hinspiel beim BTB war Trainer Dirk Wolf hingegen nicht zufrieden.

Nach aktuellem Stand empfängt der TV Korschenbroich nach drei Wochen Spielpause am Samstag den BTB Aachen, der sogar weitaus mehr durch die aktuelle Corona-Lage gebeutelt ist. Mit bis dato nur neun ausgetragenen Begegnungen hat Aachen so wenig Spiele wie sonst kein anderes Team der Liga bestritten.

Seit Anfang Dezember haben die Aachener lediglich drei Partien ausgetragen, wobei die letzten beiden verloren gingen. Eine besonders deutliche Niederlage gab es mit 19:29 in Gellep. Trotzdem weist der BTB erst sechs Minuspunkte auf, weniger haben nur noch Aldekerk, Ratingen und eben der TV Korschenbroich. „Eigentlich hätte es eine wirklich tolle Saison werden können, weil einige Mannschaften ein identisches Niveau haben“, sagt TVK-Trainer Dirk Wolf. „Aber bei den vielen Ausfällen und dem damit verzerrten Tabellenbild weiß doch niemand mehr, wo er richtig steht oder wie die momentane Form des jeweiligen Gegners ist.“

Vor den eigenen Fans ist der TVK am Samstag auf Wiedergutmachung aus, denn bei der 19:24-Niederlage im Hinspiel präsentierten sich die Schützlinge von Wolf nicht gerade als Angriffsstrategen. „Das haben wir wirklich nicht gut gemacht“, erinnert sich Wolf. „24 Gegentore sind ja wirklich nicht schlecht, aber lediglich 19 zu werfen, das reicht vorne und hinten nicht aus.“

Zu den Stärken der Gäste zählt eine kompromisslose Abwehr mit einem starken Torhüter. Ferner ist Aachen individuell keinesfalls zu unterschätzen, insbesondere der Rückraum ist sehr gut besetzt. Hinzu kommt, dass Aachen enorm auf das Tempo drückt. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, das Zusammenspiel zwischen Torhüter und Abwehr funktioniert und wir über Tempo zu einfachen Toren kommen, dann sollte einer Wiedergutmachung nichts im Wege stehen“, sagt Wolf.

Für den TVK kamen die Spielausfälle dabei nicht gerade ungelegen, denn die Corona-Patienten sind allesamt wieder fit – wie auch die beiden Fußverletzten Dustin Franz und Mats Wolf. So steht der komplette Kader zur Verfügung, einzig hinter dem Einsatz von Sascha Wistuba steht ein Fragezeichen. Überhaupt konnte Wolf im Training fast immer das normale Pensum abspulen. „Es waren zwar mal zehn Tage, an denen nur fünf oder sechs Spieler anwesend waren, was ich aber nicht auf den Coronavirus schieben möchte, es gibt noch Verletzungen oder andere Erkrankungen.“

Drei Spiele ist Korschenbroich momentan im Rückstand, wobei zwei Partien bereits angesetzt sind. Am 23. März empfängt der TVK die HG LTG/HTV Remscheid und am 6. April die HSG Siebengebirge. Fehlt also nur noch ein Nachholtermin für das Spiel beim HC Weiden am vergangenen Wochenende.