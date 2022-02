Goldmedaille bei den NRW-Hallenmeisterschaften : Läufer Joel Etienne Schmitz dominiert über 800 Meter

U18-Athlet Joel Etienne Schmitz (r., LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) lief über 800 Meter zu Gold. Reicht das für die Junioren-Meisterschaft? Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/B.Hoffmann via www.imago-images.de

Leichtathletik Der Brüggener Leichtathlet hat sich bei den NRW-Hallenmeisterschaften die Goldmedaille gesichert. Ob seine Zeit für die Deutschen Jugendmeisterschaften reicht, steht noch nicht fest. Das gilt auch für Tobias Schoog vom ASV Süchteln.

Der Brüggener Joel Etienne Schmitz hat bei den NRW-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf in der U18-Jugend den Titel über 800 Meter geholt. Im Trikot der LAV Bayer Uerdingen/Dormagen erreichte er eine Zeit von 1:57,10 Minuten. Das Rennen wurde zusammen mit der älteren U20 ausgetragen, bei deren Läufer sich Schmitz dranhing und seinen Jahrgang deutlich auf Distanz hielt. „150 Meter vor dem Ziel habe ich dann Gas gegeben und alle bis auf den U20-Jugendsieger besiegt“, sagt der 15-Jährige, der zuvor für den OSC Waldniel lief. Er erfüllte zudem die Pflichtzeit von 1:59,20 Minuten für die Qualifikation zur Deutschen Jugendmeisterschaften in Sindelfingen. Ob er daran teilnehmen kann, ist aber noch unklar, weil nur die 16 Zeitschnellsten für die Meisterschaften zugelassen werden. „Das wird sehr schwer für mich, weil ich dann auch noch einer der Jüngsten sein werde“, meint Schmitz, Deutscher 800-Meter-Schülermeister von 2021.

Auch Tobias Schoog vom ASV Süchteln hat sich als NRW-Vizemeister der U20- Jugend über 400 Meter in 50,07 Sekunden für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren können – allerdings mit der gleichen Problematik wie Schmitz, dass letztendlich nur die 16 Zeitschnellsten dort antreten dürfen. „Ich hatte nun das Glück, im schnellsten Lauf zu sein“, sagt Schoog und fügte an: „Ich bin dem Führenden eine Runde dicht auf den Fersen geblieben. Ich verkrampfte nicht, es lief richtig locker für mich. Ich habe mich in seinem Sog sogar verbessern können.“

David Rajter (LAZ Mönchengladbach) sicherte sich in einem schnellen 800-Meter-Rennen die Bronzemedaille in der U20-Jugend. Von Beginn an legte der Jahresschnellste Silas Zahlten (Münster, Siegerzeit: 1:55,12 Minuten) ein hohes Tempo vor. Rajter ging jedoch mutig mit und lief die ersten 400 Meter in starken 57 Sekunden an. Bis 80 Meter vor dem Ziel hielt er den Kontakt zur Spitze, doch dann wurden die Beine schwer und Rajter rettete schließlich die Bronzemedaille ins Ziel – dabei erzielte der Mönchengladbacher mit 1:58,55 Minuten eine neue persönliche Bestzeit.