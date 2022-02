VC Ratheim in der Volleyball-Oberliga : Ein Sieg für das eigene Selbstvertrauen

Wuchtig über das Netz: Felix Jansen (M.) punktet in dieser Situation für den VC Ratheim. Am Ende stand für den Volleyball-Oberligisten ein deutlicher 3:0-Erfolg über Solingen Volleys II zu Buche. Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Zuletzt hatte der VC Ratheim in der Volleyball-Oberliga mit Verletzungen und schwankenden Leistungen zu kämpfen. Das Heimspiel gegen die Solingen Volleys II gewann das Team mit einem voll besetzten Kader.

Der vorsichtige Optimismus war für die Volleyballer des VC Ratheim im Vorfeld durchaus angebracht: Denn das Heimspiel gegen die Solingen Volleys II brachte der Oberligist mit Glanz und einem für sich sprechenden Ergebnis von 3:0 nach Hause. Alle Unwägbarkeiten, die die Mannschaft im Vorfeld ausgemacht hatte, standen letztlich so gar nicht mehr zur Debatte. Der VC trat mit einem fast voll besetzten Kader von zwölf Spielern an – die beiden Kontaktpersonen von Corona-Fällen konnten dank ihres Negativtests antreten, Philipp Rumpf und Frederik Philippen reisten früher aus ihrem Urlaub zurück, um am Spiel teilnehmen zu können.

Kapitän Philipp Rumpf bewies sich auf der Trainerposition und setzte die annahmestärksten Spieler mit Strategie auf das Feld. Gerade in dieser sonst großen Schwäche des Teams sammelte der VC so Selbstvertrauen und kann nach dem Sieg auch optimistisch auf die nächsten Spiele blicken, wie Markus Becker erklärt: „Wir haben einige unmögliche Bälle herauskratzen können und standen auch im Block sehr sicher, was uns viel Flexibilität gegeben hat. Bis auf die wenigen Fehler am Anfang haben wir nichts zu bemängeln und dürfen guten Gewissens und durch die Bank weg zufrieden sein.“