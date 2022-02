Junioren-Niederrheinpokal : Neuwerk verliert deutlich gegen KFC

Junioren-Niederrheinpokal Die Sportfreunde Neuwerk kassieren neun Gegentore gegen den KFC Uerdingen. Auch der 1. FC Mönchengladbach scheitert in 1. Runde des Junioren-Niederrheinpokal. Eine Überraschung gelingen den B-Juniorinnen des FV Mönchengladbach.

Die Überraschung blieb für die A-Junioren der Sportfreunde Neuwerk aus: In der 1. Runde des Niederrheinpokals gab es gegen die A-Jugend des KFC Uerdingen eine deutliche 1:9-Niederlage. Dabei war Neuwerk gegen den Niederrheinligisten in der 4. Minute durch Tristan Yannick Benten sogar mit 1:0 in Führung gegangen. Doch schnell drehte sich das Spiel und der KFC führte bereits zur Halbzeit mit 4:1. „Nach unserer Führung wurde das Spiel vom Winde verweht und unsere Hoffnungen auf eine Überraschung regelrecht weggewaschen“, sagte Neuwerks Sportlicher Leiter Peter Surujun. Auch nach dem Seitenwechsel schaltete Uerdingen nicht zurück, sodass die Sportfreunde am Ende neun Gegentreffer hinnehmen mussten.