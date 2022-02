Hinrundenfazit Red Stars Mönchengladbach : Wie sich der Außenseiter im Aufstiegskampf schlägt

Die Red Stars im Spiel gegen Fortuna Mönchengladbach. Foto: Dieter Wiechmann

Fussball-Kreisliga A Der Tabellenvierte der Kreisliga liegt nur einen Zähler hinter einem Aufstiegsplatz in die Bezirksliga. Doch die Konkurrenz scheint besser aufgestellt zu sein. Wie groß sind die Chancen der Red Stars Mönchengladbach?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Derzeit belegen die Red Stars den vierten Tabellenplatz und gehören damit zum Verfolgertrio von Spitzenreiter TuS Wickrath. Nur ein Zähler liegt das Team von Coach Marat Surtebayev hinter dem Tabellenzweiten und Platzrivalen Türkiyemspor – ein Rang, der ebenfalls zum Aufstieg berechtigt. Aber haben die Roten Sterne überhaupt eine Chance auf die Bezirksliga? Denn von der Besetzung her hat Türkiyemspor mehr Spieler in ihren Reihen, die schon höher gespielt haben. Und bei der Reserve des ASV Süchteln weiß man nie, ob Spieler aus der Landesliga-Mannschaft nach unten gegeben werden. Ein Blick auf die Hinrunde.

Wie war der Saisonverlauf?

Zum Saisonauftakt schieden die Red Stars gleich im Kreispokal gegen den Ligarivalen Fortuna mit 2:4 aus. Im Ligabetrieb dagegen hielten sie sich in den ersten neun Begegnungen schadlos und blieben ungeschlagen. Dann folgte mit 2:5 die erste Niederlage – ausgerechnet gegen den großen Rivalen Türkiyemspor. Als Reaktion darauf konnte gegen den Tabellenführer Wickrath beim 1:1 zumindest ein Zähler entführt werden. Nach den vier Punkten aus den beiden darauffolgenden Spielen setzte es mit 0:5 in Süchteln die nächste Abfuhr. Gegen Fortuna revanchierte man sich für die Pokalschlappe mit 5:1, Viktoria Rheydt wurde zum Abschluss der Hinrunde mit 3:1 bezwungen.

Marat Surtebayev ist Coach bei den Red Stars. Foto: Horst Höckendorf

Was lief gut?

45 erzielte Tore bedeuten Rang sechs, 29 Gegentore einen geteilten dritten Platz. Daheim sind die Red Stars noch unbesiegt, belegen in der Heimtabelle wegen vier Unentschieden aber Platz vier. Auswärts sieht es mit Rang zwei besser aus. Mit Blick auf diese Statistiken ist der vierte Tabellenplatz zurzeit auch das Optimum. 15 Spieler haben sich bisher in die Torschützenliste eingetragen. Besonders sticht hier mit zwölf Treffern Neuzugang Atabey Kaplan hervor, der als 38-Jähriger in seinem mittlerweile vierten oder fünften Frühling steht. Dem ehemaligen Profi ist immer noch die Lust am Fußball anzusehen, sei es als Leader und Motivator für seine Nebenleute oder als Ballverteiler und Torschütze.

Was muss besser werden?

Definitiv die Einstellung einiger Spieler – gerade in den Begegnungen mit den direkten Konkurrenten. Vor allem bei Rückständen schien der Glaube an die eigene Stärke bei einigen Spielern schnell zu weichen, Einsatz und ein Aufbäumen gegen die drohende Pleite suchte man da ein ums andere Mal vergebens. Und das, obwohl dieser Einsatzwille die Red Stars in der Vergangenheit oft ausgezeichnet hat.

Personal und Neuzugänge:

Drei Spieler kamen vor der Hinrunde von Welate Roj, davon hat nur Altstar Atabey Kaplan bisher Einsatzzeiten bekommen und auch eingeschlagen. Ob personell nachgelegt werden soll, ist ungewiss.

So sah die Vorbereitung aus: