Daniel Saleh neuer Sportlicher Leiter : Ein Waldnieler „Jung“ ist zurück

Fußball-Kreisliga A Der SC Waldniel holt Daniel Saleh als neuen Sporlichen Leiter. Der spielte bereits in der Jugend für den SC und hat hohe Ziele: Langfristig soll es in die Landesliga gehen.

Saleh stammt ursprünglich aus Waldniel, einem Ortsteil der Gemeinde Schwalmtal. Logisch, dass er dann auch im Kindesalter selber die Schuhe für den Verein schnürte. Doch eine Knieverletzung zwang ihn schon in der Jugend zum Aufhören. Anschließend versuchte er es zwar immer wieder auf den Platz zurückzukommen. Doch nach seinem letzten Anlauf, bei dem er auch ein Jahr für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A auflief, war dann endgültig Schluss.

Er blieb dem Verein aber treu und wurde anschließend Betreuer der Reserve-Mannschaft. Nachdem sich später einige Spieler in Richtung Amern verabschiedet hatten, wechselte auch Saleh zum VSF Amern und übernahm dort zunächst den Posten des Co-Trainers der zweiten Mannschaft, später wurde er dann Cheftrainer der Zweiten und feierte mit ihr den Aufstieg in der Kreisliga A. Es folgte die Station bei DJK/VfL Giesenkirchen, bei der er die Mannschaft in die Bezirksliga führte. Anschließend übernahm er den 1. FC Viersen als Trainer, wurde dort später Sportlicher Leiter und gestaltete den positiven Weg des Vereins in den vergangenen Jahren entscheidend mit.