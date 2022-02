Leichtathletin aus Waldniel : Wie Spätstarterin Petra Holland den Triathlon für sich entdeckte

Petra Holland von Athletik Waldniel lief 2021 über die Triathlon-Langdistanz bei der Challenge in Roth in der Altersklasse W60 als Zweite durchs Ziel. Foto: Dülkener SV

Triathlon Den ersten Triathlon in der Langdistanz lief Petra Holland erst mit 55 Jahren. Nun gehört sie bundesweit zu den besten Athletinnen ihrer Altersklasse. 2022 steht eine gute Zeit bei der Challenge in Roth ganz oben auf ihrer Prioritätenliste.

Erst mit 55 Jahren ist Petra Holland vor einigen Jahren das erste Mal über die Triathlon-Langdistanz angetreten: Das bedeutet 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Abschluss ein Marathon über 42,195 Kilometer: „Ich habe damit angefangen, wenn andere damit aufhören“, sagt die Deutsche W60-Vizemeisterin des Vorjahres schmunzelnd. Damals lief sie bei der Challenge in Roth nach 12:43,01 Stunden auf Platz zwei ihrer Altersklasse durchs Ziel. Als Schnellste der Frauen-Kategorie der Über-60-Jährigen kam sie aus dem Wasser. „Schwimmen ist meine Disziplin, weil es da auf die Technik ankommt. Vor zehn Jahren belegte ich im Schwimmen Technikkurse, das hilft mir jetzt“, erzählt die inzwischen 61-Jährige Waldnielerin, die zweifache Mutter und Großmutter ist. Wenn Petra Holland im Wettkampf ist und die Kilometer an ihr vorbeiziehen, dann geht ihr einiges durch den Kopf. „Aber ich habe noch nie daran gedacht, aufzugeben.“

Die Diplom-Wirtschaftsinformatikerin, die am Maria-Hilf-Krankenhaus in Mönchengladbach arbeitet, bewegt sich für ihr Leben gerne: „Der Sport steht bei mir relativ weit oben.“ Entweder zieht sie im Mönchengladbacher Vitusbad ihre Bahnen, trainiert mit den Läufern im Laufverein Athletik Waldniel, wo sie als Kassiererin auch dem Vorstand angehört, oder fährt ihre Trainingskilometer beim Radsportclub Schwalmtal. „Letztes Jahr habe ich mit dem Rad 12.000 Kilometer zurückgelegt“, erzählt sie.

Erst mit Mitte 30 fing Petra Holland an zu laufen und absolvierte einige Marathons, 3:58 Stunden ist dort ihre persönliche Bestzeit. „Ich hätte gerne schon früher Sport gemacht. Doch die Zeit war knapp, mit zwei Kindern und Beruf . Und das Verständnis fehlte im familiären Umfeld“, erinnert sie sich. „Heute kann ich den Sport ausleben.“ Über einen Bekannten kam sie zum Triathlon, zudem gründete Athletik Waldniel eine Abteilung für den Sport.

Ihre Vorbereitung läuft in diesem Jahr auf den fünften Langdistanz-Triathlon bei der Challenge in Roth hinaus: „Mein Ziel ist dann 12:30 Stunden zu erreichen. Vor diesem Wettkampf trainiere ich dann auch etwas mehr.“ Die Zeit ist für Petra Holland aber im Endeffekt gar nicht so wichtig. „Hauptsache ich habe Spaß bei und mit der Bewegung.“