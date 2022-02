Borussia-Coach Ronny Rogawska : „Ich bleibe beim Verein – auch wenn wir nicht aufsteigen“

Seine Zukunft ist geklärt: Der Däne Ronny Rogawska bleibt auch in der kommenden Saison Coach bei den Handballern von Borussia Mönchengladbach, egal in welcher Liga. Foto: Dieter Wiechmann

Interview Handball-Oberliga Im Interview spricht Ronny Rogawska, Handball-Trainer von Borussia Mönchengladbach, über die bisherige Saison in der Oberliga, die Corona-Auswirkungen auf die Mannschaft und seine Zukunft im Verein.

In der Handball-Oberliga ist Borussia Mönchengladbach derzeit Spitzenreiter. Es läuft also nach Plan für das Team von Trainer Ronny Rogawska, der anvisierte Aufstieg in die Regionalliga ist in Sichtweite. Im Interview spricht der Däne über das bisherige Erreichte – und wie sich die Mannschaft in Zukunft verändern soll.