„Schwierige Phase für mich“ : Borussias Angreifer Plea meldet sich nach langer Zeit zu Wort

Mönchengladbach Alassane Plea hat Borussia Mönchengladbach mit seinem Tor einen Punkt in Bielefeld gesichert. In einem Interview zeigte sich der Franzose nun selbstkritisch und gewillt, für die Gladbacher im Abstiegskampf noch wertvoll zu werden. Zwischenzeitlich hatte das noch anders ausgesehen.

Es kommt selten vor, dass Alassane Plea spricht. Nicht falsch verstehen, der Franzose weiß sich sehr wohl mitzuteilen. Das kann auf dem Trainingsplatz beobachtet werden, auf dem Plea gerne mit seinen französischsprachigen Kollegen kommuniziert. Nach den Spielen ist er aber jemand, der nur sehr selten zu hören ist, Interviews gibt er nicht gerne. Dabei ist es vollkommen egal, ob er gerade einen Hattrick in der Champions League erzielt hat oder das Tor zum 1:1 gegen Arminia Bielefeld . Die Öffentlichkeit, die ist einfach nicht sein Ding.

Es ist nicht überliefert, wie sehr Plea am vergangenen Samstag überredet werden musste, vor das Mikrofon des vereinseigenen Videokanals zu treten. Fakt ist aber, dass dem 28-Jährigen anzumerken ist, wie sehr er dieses persönliche Erfolgserlebnis gebraucht hat. Sein Flugkopfball auf der Alm beendete am Wochenende eine Serie von acht Spielen ohne Tor, in denen Plea für seine lustlos wirkenden Auftritte scharf kritisiert wurde.