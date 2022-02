Zurück im Aufstiegsrennen : Venlo feiert Kantersieg im Limburger-Derby

Keuken Kampioen Divisie Die VVV Venlo hat am Wochenende einen deutlichen 5:0-Erfolg im Derby bei MVV Maastricht gefeiert. Vor allem ein Neuzugang überzeugte mit einem Hattrick. Mit dem Sieg darf sich Venlo wieder Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

(dbr) Die VVV-Venlo hat am Freitagabend im Limburger-Derby einen beachtlichen 5:0-Erfolg bei MVV Maastricht erzielt. Es war der höchste Saisonsieg der VVV, mit dem das Team von Trainer Jos Luhukay nach mehreren Wochen zurück auf einen Aufstiegs-Play-off-Platz kletterte. Venlo liegt aktuell auf Platz zehn der zweiten niederländischen Liga.

Luhukay beorderte für das Spiel unter anderem seine beiden Neuzugänge Sem Dirks und Richard Sedlacek in die Startelf. Insgesamt schickte er vor rund 3000 Zuschauern ein Team mit einem Durchschnittsalter von unter 23 Jahren aufs Feld – darunter sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Und seine Mannschaft begann dominant und erspielte sich mit Spielbeginn zahlreiche Chancen. Bereits in der 3. Minute erzielte Neuzugang Rayan El Azrak das frühe 1:0 und legte zehn Minuten später seinen zweiten Treffer zum 2:0 nach (14.). Seinen Hattrick macht er schließlich mit dem 3:0 in der 40. Minute perfekt. Vor der Pause traf Nick Venema zudem zum 4:0 (43.).