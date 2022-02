Dämpfer im Aufstiegskampf : Gladbacher HTC kassiert zwei Niederlagen zur Unzeit

Am Samstag musste der Gladbacher HTC eine Niederlage kurz vor Schluss gegen Schwarz-Weiß Köln hinnehmen. Das Bild zeigt eine Szene aus dem Hinspiel. Foto: Susanne Breithaupt

Hallenhockey Mit zwei Pleiten gegen die direkten Konkurrenten aus Köln und Düsseldorf verliert der Gladbacher HTC seine glänzende Ausgangspositionen im Aufstiegskampf. Das Team von Jan Klatt ist am letzten Spieltag nun auf Schützenhilfe angewiesen.

Von Nomita Selder

Die makellose Serie des Gladbacher HTC in der 2. Bundesliga ist gerissen: Nach sechs Siegen aus sechs Spielen verlor das Team von Jan Klatt am Wochenende gleich doppelt. Das bedeutete auch einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. In zwei engen Partien musste sich der GHTC gegen direkte Aufstiegskonkurrenten jeweils in den letzten Spielminuten geschlagen geben. Gegen Schwarz-Weiß Köln gab es am Samstag eine 5:6-Niederlage, am Sonntag verlor Gladbach ebenfalls gegen Spitzenreiter DSD Düsseldorf mit 8:9 (3:5). „Es war ein bitteres Wochenende für uns. Beide Partien waren echte Hallen-Krimis mit dem schlechteren Ausgang für uns“, sagte Co-Kapitän Robin Kremers.

Dabei sah es vor allem am Samstagabend in Köln lange Zeit vielversprechend für Gladbach aus. Paul Tenckhoff sorgte für die frühe Gladbacher Führung, die im weiteren Verlauf der ersten Hälfte durch Treffer von David Ascenso Franco, Elias Trueson und Defensivspieler Robin Kremers auf 4:1 ausgebaut wurde. Die Kölner verkürzten per Siebenmeter auf 2:4, ehe Wei Adams, der aus extrem spitzen Winkel in der 51. Minute zum 2:5 traf, eine intensive Schlussphase einläutete.

Köln setzte alles auf eine Karte und nahm den Torhüter heraus. Die Domstädter nutzen die Überzahl aus, die zwischenzeitlich durch eine Zeitstrafe für David Ascenso Franco noch gestärkt wurde, und kamen unter anderem durch einen Doppelpack von Thiemo Litzenberger auf 5:5 heran. Zwei Minuten vor dem Ende verwandelte Serge Rodenbach eine Strafecke schließlich zum 6:5-Sieg für SW Köln.

Viel Zeit zum Verarbeiten der bitteren Niederlage blieb nicht. 15 Stunden später empfing der GHTC Spitzenreiter DSD Düsseldorf, der in der Tabelle vor dem Spiel drei Punkte vor Gladbach lag. Und der DSD kam deutlich besser aus den Startlöchern und lag nach rund zehn Minuten bereits mit 3:0 vorne. Erst kurz vor der Viertelpause gelang Franco per Strafecke der erste Treffer für das Heimteam. Tenckhoff verkürzte per Strafstoß auf 3:2, doch Daniele Cioli stellte nur drei Minuten später per Abstauber den alten Abstand wieder her. GHTC-Goalie Jens Blüthner konnte sich in dieser Phase wahrlich nicht über fehlende Beschäftigung beklagen und stellte seine Klasse mehrfach unter Beweis.

Robin Kremers brachte den GHTC in der 24. Minute wieder auf 3:4 heran, Ben Marquardsen erzielte auf der anderen Seite jedoch prompt den 5:3-Pausenstand für die Gäste. Nach der Halbzeit benötigten die Hausherren erneut Anlaufzeit, die der DSD für zwei Treffer zum 7:3 Zwischenstand nutze. Im Anschluss trafen Kremers und Adams für Gladbach, Düsseldorf erzielte seinerseits den achten Treffer.

Im Hallenhockey sind Siege allerdings erst mit der Schlusssirene wirklich sicher und so kam der GHTC durch Adams und einem Doppelpack von Trueson zum 8:8-Ausgleich. Doch abermals mussten die Gladbacher einen späten Eckenpfiff gegen sich hinnehmen. Düsseldorfs Jan Becker nutzte diese Gelegenheit aus und erzielte den Siegtreffer, der die Gladbacher trotz leidenschaftlichen Einsatzes ohne Punkte dastehen ließ.

„Gegen Köln waren wir das dominantere Team und lagen lange in Führung. Gegen Düsseldorf haben wir den Anfang teils verschlafen und sind dann auf dem falschen Fuß erwischt worden. Wir haben dann im Spielverlauf unser System von Fünferwürfel auf Pressing umgestellt und der DSD hat dagegen keine Lösung gefunden. So sind wir noch einmal super rangekommen und hatten sogar die Chance auf den Sieg. Dass es dann beide Male so spät so unglücklich läuft, ist natürlich erst mal enttäuschend,“ fasste Kremers das Wochenende zusammen.