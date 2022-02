Sieg im Vorbereitungsspiel : Viersen erzielt Achtungserfolg gegen Nettetal

Fußball Im Testspiel besiegt der 1. FC Viersen den höherklassigen SC Union Nettetal. Vor allem Ex-Akteure der Union waren für den Viersener Erfolg verantwortlich.

Der 1. FC Viersen hat auch das dritte Testspiel der laufenden Vorbereitung gewonnen und unter Flutlicht am Samstagabend den klassenhöheren SC Union Nettetal am Ende mit 2:0 besiegt. Der Landesligist profitierte dabei von einem frühen Führungstreffer: Ein Eckball von der rechten Seite durch Timur Enes landete punktgenau auf dem Kopf des ehemaligen Nettetalers Vensan Klicic, der den Ball in der 3. Minute bereits zum 1:0 über die Linie drückte. Gästetrainer Andreas Schwan monierte nach der Szene lautstark die fehlende Zuordnung seiner Mannschaft „Das frühe 1:0 hat den Viersenern natürlich in die Karten gespielt“, sagte der Nettetaler Trainer nach dem Spiel.