Am Wochenende etliche Spielausfälle : Corona legt den Handball lahm

Der TV Lobberich im Derby gegen den TV Geistenbeck. Lobberich bestritt zuletzt im Dezember ein Ligaspiel. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Handball Am Freitag lichtete sich der Spielplan der regionalen Handball-Ligen. Für einige Mannschaften ist es coronabedingt das dritte spielfreie Wochenende in Serie.

Von Daniel Brickwedde und Alyssa Pannwitz

Der Region steht ein größtenteils handballfreies Wochenende bevor. Am Freitag reihte sich Absage an Absage, weshalb beispielsweise in der Oberliga fünf von sechs Spielen abgesetzt wurden – coronabedingt. Das gilt auch für das Spiel des TV Lobberich bei der HSG Hiesfield und die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen den TSV Aufderhöhe. Geistenbeck hat spielfrei. In der Verbandsliga sind die Spiele des TSV Kaldenkirchen und der Turnerschaft Lürrip verlegt worden.

Für den TV Lobberich wäre es das erste Meisterschaftsspiel seit dem 19. Dezember gewesen. Daraus wird jedoch abermals nichts. Für Lobberich ist es die dritte Spielabsage in Folge. Bei den Gastgebern wurde ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet, ein weiterer klagt über Symptome. In der Regel gilt die Vorgabe der Staffelleiter, dass ein Spiel bei vier Corona-Fällen abgesagt werden muss, es sei denn, die Gegner einigen sich untereinander auf eine Verlegung. „Natürlich hätte ich darauf pochen können zu spielen“, sagt der Lobbericher Trainer Christopher Liedtke. „Meines Erachtens macht das aber keinen Sinn. Denn es ist fahrlässig, sich selbst und die eigenen Spieler zu gefährden.“

Am Freitag steht bereits die nächste Möglichkeit auf ein Pflichtspiel an: Im Kreispokal trifft Lobberich auf den Bezirkliga-Spitzenreiter VT Kempen. Ein weiteres Testspiel in dieser Woche fiel hingegen ebenfalls aus. „Natürlich ist das sehr ärgerlich und die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist momentan nicht die beste“, so Liedtke. „Die Jungs wollen endlich wieder Handball spielen.“

Zumindest in der Frauen-Oberliga stehen noch einige Partien im Spielplan. Unter anderem die Partie der Lobbericher Frauen beim HSG Hiesfeld. Auch das Heimspiel des Rheydter TV gegen den Bergischen HC ist noch angesetzt.