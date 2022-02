TSV Kaldenkirchen : „Das war schon fast Handball zum Abgewöhnen“

Handball-Verbandsliga Im Spiel gegen Schlusslicht HSG Wesel wollte dem TSV Kaldenkirchen nicht viel gelingen. Das Team von Trainer Volker Hesse entging nur knapp einer Blamage. Hesse fand anschließend deutliche Worte.

Im Angriff verstrickten sich die Gäste permanent in Einzelaktionen, von einem gebundenen Spiel mit einstudierten Abläufen war nichts zu erkennen. Bälle wurden unvorbereitet auf das Weseler Tor abgefeuert, was selten zu einem Erfolg führte. Auch die Defensivabteilung war lediglich ein Schatten ihrer selbst. Jegliche Aggressivität schien verloren gegangen und von gegenseitiger Unterstützung in brenzligen Situationen war beim TSV auch wenig zu sehen. So blieb die Partie bis zur 28. Minute beim Zwischenstand von 15:15 absolut ausgeglichen, ehe es den Kaldenkirchenern gelang, sich etwas abzusetzen.