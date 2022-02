Hinrundenfazit FV Mönchengladbach : Auf dem besten Weg in die Regionalliga

Fussball-Niederrheinliga Das Team von Marco Ketelaer spielt eine herausragende Saison und hat den Aufstieg in Sicht. Für die Rückrunde stößt eine Spielerin mit Bundesliga-Erfahrung zum FV.

Der FV Mönchengladbach steht nur zwei Jahre nach Gründung vor dem Sprung in die Regionalliga West. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte die Mannschaft von Trainer Marco Ketelaer gute Chancen, den Aufstieg in ihrer Premierensaison zu schaffen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie konnten lediglich acht Spiele in der Niederrheinliga absolviert werden. Nach einer langen Unterbrechung wurde die Saison schließlich annulliert. Nun grüßt der FV nach der Hinrunde mit 37 Punkten von der Tabellenspitze der Liga.