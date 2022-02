Hinrundenfazit VSF Amern : Frühzeitig in Sicherheit

Trainer Willi Kehrberg mit dem Japaner Hiroki Mizuno, der in der Hinrunde alle Spiele für die VSF absolvierte. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Personell war die VSF Amern in der Hinrunde arg von Ausfällen gebeutelt. Dennoch holte die Mannschaft ausreichend Punkte, wodurch die Verantwortlichen sich bereits mit der kommenden Spielzeit beschäftigen können.

Die VSF Amern können zufrieden sein. 25 Punkte holten die Schwalmtaler in der Hinrunde und liegen damit auf Platz drei in der Tabelle. Nach zwei Spielzeiten, die nicht zu Ende gespielt werden konnten, hat sich die Mannschaft weiter in der Landesliga etabliert. Auf Derbys gegen den 1. FC Viersen und ASV Süchteln müssen die Amerner allerdings aufgrund der ungeliebten Gruppeneinteilung verzichten. Hier heißen die Gegner eben VfL Rhede, PSV Wesel oder auch SV Sonsbeck.

Wie war der Saisonverlauf?

Die Mannschaft startete mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim VfL Tönisberg in die Saison, gefolgt von einer deutlichen 0:4-Heimniederlage gegen den aktuellen Tabellenzweiten, Aufstiegsanwärter BW Dingten. Aus den nächsten drei Partien gab es dann sieben Punkte. So konnten sich die Kehrberg-Elf bereits frühzeitig ein Polster nach unten zu den Abstiegsrängen erarbeiten und nach und nach einen Platz im oberen Tabellendrittel festigen. Ein Tiefpunkt war am 6. Spieltag die 0:5-Heimpleite gegen PSV Wesel, zwischen dem 9. und 14. Spielag blieb Amern dafür in sechs Spielen in Serie ungeschlagen – darunter drei Siege. In der Tabelle geht es aber eng zu: Der Vorsprung auf Platz neun beträgt nur zwei Punkte.

Karum Sharaf erzielte bislang fünf Saisontore. Foto: Heiko van der Velden

Was lief gut?

Die angespannte Personallage konnte größtenteils kompensiert werden. Spieler wie Rene Jansen, Maximilian Kuznik und Volkan Akyil fielen fast die komplette Hinrunde aus und mussten ersetzt werden. Hinzu kamen weitere Ausfälle aufgrund von Krankheiten und Verletzungen. Trotzdem holte Amern die nötigen Punkte und leisteten sich keine Schwächephase. Dadurch konnten die Verantwortlichen bereits frühzeitig die Planung für die Saison 2022/23 aufnehmen. „Das hat die Mannschaft wirklich toll gemacht“, sagt VSF-Coach Willi Kehrberg. Er ist mit der Leistung, aber auch der Punkteausbeute seines Teams zufrieden.

Was muss besser werden?

Trotz der guten Punkteausbeute haben die Amerner noch Luft nach oben. Gerade am Anfang der Saison fehlten noch gewisse Automatismen, die inzwischen in der Mannschaft aber greifen. Allerdings war das zu Saisonbeginn auch nicht verwunderlich. Nach der langen Corona-Pause in der letzten Saison fehlte es einfach an elementaren Dingen und Wettkampfpraxis. Zudem mussten die Neuzugänge erst einmal integriert werden. Und das ist eben ein Prozess, der eine gewisse Zeit braucht.

Personal und Neuzugänge:

Personell wünschte sich Willi Kehrberg vor der Winterpause drei Neuzugänge für seinen Kader, um in der Breite besser aufgestellt zu sein. Mit Berat Arslan kommt ein Spieler vom 1. FC Viersen ins Rösler-Stadion, der die Landesliga bestens kennt. „Er schließt bei uns im Zentrum der Defensive eine Lücke, die wir dringend beheben mussten“, erklärt Kehrberg. Hinzu kommen die beiden Japaner Haruki Ishitsuka und Naoki Nagai vom Bezirksligisten TSV Düren, die bereits in den ersten beiden Testspielen überzeugen konnten. Im Gegenzug hat Volkan Akyil den Verein in Richtung SV Straelen II verlassen.

