Für mehr Tore : Borussia auf der Suche nach der Durchschlagskraft

Foto: dpa/Friso Gentsch 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Augsburg aussehen

Mönchengladbach Nur 1,2 Tore erzielt Borussia Mönchengladbach pro Spiel im Schnitt, nicht mal ein Zehntel der Chancen werden genutzt. Trainer Adi Hütter hat vor dem Spiel gegen den FC Augsburg erklärt, worauf es nun in der Offensive ankommt.

Bemüht man das klassische Bild Borussias, wirkt es schief. Der Klub, der erfürchtig „Torfabrik“ getauft wurde, hat in 22 Spielen dieser Saison 27 Tore erzielt. Das ist ein Schnitt von 1,2 Treffern pro Spiel und dünn. Hinzu kommt, dass es von der Qualität der Chancen her betrachtet, so sagt die Expected-Goals-Statistik, die die Chancenqualität wiedergibt, acht Tore mehr hätten sein können. Was, das zeigt die Statistik auch, ein Plus von fast sieben Punkten bedeutet hätte.

Kurz: Die Chancen waren da, statt in den Abstiegskampf abzugleiten, um die internationalen Plätze mitzuspielen, was Borussia mit 30 möglichen Punkten tun würde. Es gibt also ein Problem mit der Durchschlagskraft, die sich letztlich in Toren bemisst. Mal hapert es an der Chancen-Produktion. Und wenn es tolle Möglichkeiten gibt, fehlt die Effizienz vor dem Tor. Nur 6,4 Prozent ihrer Chancen nutzte Borussia zu Toren, das ist Rang 16 in der Liga.

Adi Hütter hat das Problem natürlich erkannt. Er ist ein Trainer, der am liebsten nach vorn spielt. Doch gab es die allzu große Offenheit in der Defensive, die es zunächst zu beheben galt. „Wir haben erst mal versucht, wieder Stabilität hinzukriegen, das ist uns gelungen“, sagte Hütter am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Borussia-Park. „Wir haben gegen Union fast nichts zugelassen und in Bielefeld souverän verteidigt“, sagte Hütter. Im Spätherbst hatte es in vier Spielen 17 Gegentore gegeben.

Nach der Rückgewinnung der Stabilität arbeitet Borussia nun an mehr Durchschlagskraft. Im Training gibt es Extra-Schichten Torschusstraining. Und es wird geübt, wie man möglichst viel Tempo aufnimmt im Spiel nach vorn, gerade in Umschaltaktionen nach Ballgewinnen. Schließlich waren zuletzt einige Kontersituationen in Bielefeld regelrecht eingeschlafen auf dem Weg zum gegnerischen Tor. „Das ist die Mischung, die du brauchst, die wir aber noch nicht so drin haben, wie wir uns das wünschen“, sagte Hütter.