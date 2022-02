Vorschau Fussball-Kreisliga B : Rückzug der 1. FC-Reserve wirbelt B-Liga durcheinander

Die Kreisliga B startet am Wochenende. Foto: imago sportfotodienst

Fussball-Kreisliga B Durch den Rückzug des 1. FC Mönchengladbach II gibt es in der Gruppe 1 einen neuen Herbstmeister. Insgesamt kommen für den Aufstieg aber nur noch wenige Mannschaften infrage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Wenn an diesem Wochenende die B-Ligisten in die Rückrunde starten, dann geht in der Gruppe 1 der Kampf um die Aufstiegsplätze mit einer Mannschaft weniger weiter. Denn nach dem für viele nicht nachvollziehbaren Rückzug der Reserve des 1. FC Mönchengladbach, die einen dritten Platz belegte, ist für die verbliebenen Teams somit ein Konkurrent weniger verblieben.

Durch den Rückzug der Westender und der damit verbundenen Annullierung der Spielergebnisse hat sich an der Tabellenspitze sogar ein Wechsel vollzogen: GW Holt, die „nur“ ein Unentschieden gegen den FC erreichten, verloren lediglich einen Punkt. Concordia Viersen, der eigentliche Herbstmeister der Kreisliga B, verlor drei Zähler und büßte somit den Platz an der Sonne ein. BW Meer rückte dafür vom vierten Rang einen Platz in der Tabelle hoch, hat aber bereits sechs respektive sieben Zähler Rückstand auf die beiden Führenden. Der Verein bleibt bei neun Punkten Vorsprung auf Rahser somit der einzige ernstzunehmende Konkurrent, der dem Führungsduo im Aufstiegsrennen noch in die Parade fahren kann.

Wenn es um das Titelrennen in der Kreisliga B Gruppe 2 geht, dann hat der SV Schelsen die Meisterschaft und den Aufstieg fest im Blick. Die Mannschaft von Trainer Frank Wachmeister ist bisher ungeschlagen und hat, bei nur einem Unentschieden, eine fast reine Weste. Bereits acht Punkte Rückstand weist Giesenkirchen II auf, einen weiteren Zähler mehr aufzuholen haben SpVgg. Odenkirchen II und RW Hockstein. Zum Auftakt der Rückrunde gastieren die Rot-Weißen – die immerhin auch erst eine Pleite einstecken mussten – beim Spitzenreiter in Schelsen. Eine gute Gelegenheit, um vielleicht doch noch einmal Anspruch nach oben anzumelden.