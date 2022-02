Samstag gegen Borussia Möcnhengladbach II : Darum ist Leon Augusto beim KFC Uerdingen gesetzt

Krefeld Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird beim Anpfiff gegen Borussia Mönchengladbach II auf dem Platz stehen. Die Uerdinger machen sich große Hoffnungen auf den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga.

Alexander Voigt spricht vor den Spielen nicht über die Aufstellung. Er möchte nicht, dass der Gegner sich darauf einstellen kann. Doch jetzt ist er mit der Geheimniskrämerei an Grenzen gestoßen. Leon Augusto hat ihn quasi dazu gezwungen. Für Voigt gibt es neben taktischen Überlegungen vor allem immer zwei Aspekte, die bei der Berücksichtigung eine Rolle spielen: wie war der Auftritt im zurückliegenden Spiel und wie die Trainingsleistung während der Woche. „Wenn da einer nicht mitzieht, kann er noch so gut gespielt haben, dann ist er raus“, sagt Voigt. Leon Augusto aber ist drin. Er hat nach seiner Einwechslung zur Halbzeit in Aachen eine ordentliche Leistung gebracht und ein Tor erzielt und in den vergangenen Tagen auch gut trainiert. „Ja, er spielt von Anfang an“, verrät der Coach und lacht: „Jetzt kann ich doch schlecht etwas anderes sagen.“

Leon Augusto hat sich in Uerdingen gut eingelebt. Er hat etwas, was so wenige haben: alle Meisterschaftsspiele absolviert. Und obwohl die Mannschaft abgeschlagen am Tabellenende steht, hat er seinen Wechsel vom 1. FC Köln II nicht bereut. „Für mich ist es in meinem Alter wichtig, kontinuierlich in der Regionalliga zu spielen. Auch wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie wir uns das wünschen, so haben wir ein gutes Team-Gefühl und den Glauben noch nicht verloren. Wir spielen doch von Woche zu Woche besser Fußball“, sagt er. „Wir sind nah dran, einen Dreier zu holen.“ Er sieht dazu gegen Borussia Mönchengladbach II (Samstag, 14 Uhr, in Velbert) durchaus die Möglichkeit. „Beim 0:0 im Hinspiel haben wir das erste Mal besseren Fußball gespielt und hätten auch gewinnen können. Die Chance war da.“