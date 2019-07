Internationale Soldaten in Mönchengladbach : Militärwettkampf an Schloss Rheydt

Mönchengladbach Der 36. IMM findet erstmals am neuen Veranstaltungsort statt. Mit dabei sind Soldatenteams aus neun Nationen und jede Menge Attraktionen für Besucher.

Was vereint Jargasal Saikhan Maral-Erdene aus der Mongolei, Mercedes Madlock aus dem US-Bundesstaat Kansas und Marine Le Guilloux aus Villacoublay in Frankreich? Die drei Soldatinnen kämpfen am kommenden Samstag beim 36. Internationalen Mönchengladbacher Militärwettkampf um den Siegerteller von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Der kräftezehrende Wettbewerb ist also keineswegs reine Männersache: Insgesamt sind 18 starke Frauen, auch in Polizeiuniform, am kommenden Samstag ab 7.45 Uhr am Start.