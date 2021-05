Großveranstaltungen in Mönchengladbach : Turmfest und Fest am See abgesagt

Das letzte Turmfest im Sommer 2019 auf dem Rheydter Marktplatz war gut besucht. Foto: Markus Rick/MGMG/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Die Städtische Marketing-Gesellschaft MGMG sieht keinen Spielraum für Großveranstaltungen. Aus dem Grund finden die beiden Events dieses Jahr nicht statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es schien befremdlich, dass der Stadtrat in Zeiten, in denen pandemiebedingt zwar einiges gelockert wird, aber das nur unter strengsten Regeln, folgendes Thema auf der Tagesordnung hatte: Die Entscheidung, ob die Geschäfte in Rheydt aus Anlass des meist gut besuchten Turmfestes an einem Sonntag Ende Juni öffnen dürfen oder nicht. Auch wenn die Inzidenzwerte erfreulicherweise sinken, schien die Vorstellung einer städtisch organisierten Großveranstaltung in einigen Wochen nicht allzu realistisch.

Doch diese Diskussion musste der Stadtrat am Mittwoch gar nicht führen. Denn kurz vor Beginn der Sitzung sagte die städtische Marketing-Gesellschaft MGMG das Turmfest und das Fest am See ab. Das eine hätte vom 25. bis 27. Juni rund um den Rheydter Marktplatz stattfinden sollen, das andere am 24. und 25. Juli im Schlosspark Wickrath.

Die MGMG verweist zur Begründung auf die geltenden Corona-Verordnung, die Großveranstaltungen vorerst bis 30. Juni untersage und damit das Aus für das Turmfest besiegle. „Ich bedaure diese Absage sehr, da diese Veranstaltung eine große Tradition in unserer Stadt hat und viele Fans aus der Stadt und dem Umland auf einen Besuch gehofft haben“, betont MGMG-Chef Peter Schlipköter. Zwar seien unterschiedliche Konzepte erarbeitet worden, man habe aber schließlich „die Notbremse“ ziehen müssen – um Partnern Planungssicherheit zu geben und die Sicherheit der Gäste zu wahren. Auch Christoph Hartleb, Vorsitzender des Rheydter Citymanagements, bedauert die Absage und die damit für den Einzelhandel entfallende Möglichkeit einer Sonntagsöffnung.

Beim „Fest am See“ am Schloss Wickrath hat sich die MGMG zwar auch für die Absage entschieden, weil „eine öffentliche Großveranstaltung ohne Zulassungsbeschränkung und mit uneingeschränkter Begegnung ohne Abstandsregelungen“ auch Ende Juli wohl nur schwer realisierbar sei. Allerdings wird an Alternativkonzepten gearbeitet und auf weitere Lockerungen mit Fortschreiten der Impfungen gehofft.