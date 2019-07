Auszeichnung für Gladbacher Unternehmen : Pflegebranche zeichnet die Sozial-Holding aus

Mönchengladbach Bei der Altenheim Expo hat die städtische TochterPublikum und Experten mit seiner Strategie überzeugt. Das Unternehmen betreibt sieben städtische Altenheime.

Die Sozial-Holding der Stadt gehört zu den besten Altenheimbetreibern des Jahres. Rund 400 Fachleute aus der Pflegebranche haben das städtische Tochterunternehmen bei der Altenheim Expo in Berlin mit 38 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz gewählt. Mit dem Altenheim Expo Awards werden Pflegeunternehmen und Investoren ausgezeichnet, die mit überzeugender Strategie, wirtschaftlichem Erfolg und zukunftsweisenden Innovationen eine unternehmerische Vorbildfunktion in Deutschland einnehmen. Die Vorauswahl der Unternehmen erfolgte durch eine Expertenjury.

Helmut Wallrafen, Geschäftsführer der Sozial-Holding, die sieben städtische Altenheime mit mehr als 900 Beschäftigten und rund 650 Plätzen in der Stationären, Kurzzeit- und Tagespflege betreibt, nahm die Auszeichnung in Berlin entgegen. Wallrafen stellte das Unternehmen mit seinen Projekten in einem Kurzvideo vor.