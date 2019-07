Film-Premiere in Mönchengladbach : Die RP verlost exklusiv Karten für Treffen mit „Traumfabrik“-Stars

Mönchengladbach RP-Leser können am Donnerstag zur Premiere des Films „Traumfabrik“ mit ein bisschen Glück die Schauspieler Dennis Mojen und Emilia Schüler treffen.

Beim „Meet & Greet“ sind die Schauspieler Dennis Mojen und Emilia Schüle dabei – und auch Regisseur Martin Schreier hat sich angekündigt. Die Gewinner können bei dem Treffen mehr über den Film und die Dreharbeiten erfahren. Interessierte können eine E-Mail mit ihrem Namen, ihrer Telefonnummer und dem Betreff „Verlosung Traumfabrik“ an die Adresse aktionen.mg@rheinische-post.de schicken oder ein Fax mit den gleichen Angaben an 02161 244269 senden.

Der Liebesfilm spielt Anfang der 1960er Jahre und handelt von Emil (Schauspieler Dennis Mojen), der sich in Babelsberg, einem Stadtteil von Potsdam, bei einem Dreh in den dortigen Filmstudios in die französische Tänzerin Milou (Emilia Schüle) verliebt. Beide werden durch die Grenzschließung im August 1961 getrennt. Ein Wiedersehen scheint unmöglich, doch Emil schmiedet einen waghalsigen Plan. „Traumfabrik“ ist der erste Film der neu gegründeten Produktionsfirma „Traumfabrik Babelsberg“. Der Film wird am Donnerstag auch um 20 Uhr im „Comet Cine Center“ zu sehen sein, im Anschluss sollen die Hauptarsteller und der Regisseur den Saal betreten. Karten sind im Vorverkauf am Kino und online (www.comet-cine-center.de) erhältlich.