Edelstahl-Bauteile aus Mönchengladbach : Gipsproduktion auf hoher See

Die Scrubber-Produktion im Werk in Rheydt: Die Scrubber sind für Kraftwerke und Schiffe bestimmt. . Foto: Gothe

Mönchengladbach Die Rheydter Firma Apparatebau Heinz Gothe GmbH plant die weltweit einzigartige Fertigung von Abgasreinigungsanlagen für Schiffe, bei denen als Abfallprodukt ein direkt verwertbarer Rohstoff entsteht.

Von Angela Rietdorf

Dass Bernd Gothe ein karnevalsaffiner Rheinländer ist, bleibt kaum jemandem verborgen. Aber der langjährige Chefkarnevalist ist auch Unternehmer und als solchem kommt ihm das rheinländische Image nicht immer zugute. Die alteingesessenen Hamburger Reeder jedenfalls schauen erst einmal mit leichtem Misstrauen auf den rheinischen Frohsinn. Aber mit der Vorstellung der Produktidee, die Bernd Gothe im Koffer hat, erregt er dann doch Interesse bei den Hanseaten. Gothe plant, gemeinsam mit einem finnischen Unternehmen eine erste Modellanlage zu bauen, mit der auf Schiffen nicht nur die Abgase gereinigt werden können, sondern auch gleichzeitig Gips produziert wird. Der Rohstoff entsteht als Abfallprodukt der Rauchgasentschwefelung.

Die Firma Gothe macht derzeit etwa 40 Prozent ihres Umsatzes mit umwelttechnischen Produkten. Das Unternehmen stellt unter anderem Behälter, Rohrleitungen und Bedüsungen aus Edelstahl her. Gerade im umwelttechnischen Bereich muss die Qualität des verarbeiteten Edelstahls hoch sein, denn beispielsweise Rauchgase sind in hohem Maße aggressiv und zerfressen andere Materialien schnell. Unter anderem stammen viele der Rauchgasentschwefelungsanlagen in deutschen Kohle-Kraftwerken aus dem Hause Gothe. Bei der sogenannten nassen Rauchgasentschwefelung wird der Schwefel entzogen, gleichzeitig entsteht Gips, ein Rohstoff, der direkt verwertet werden kann.

Bernd Gothe muss die Hamburger Reeder überzeugen. Foto: Angela Rietdorf

Aber die Zeit der Kohlekraft geht zu Ende. Die Firma Gothe reagiert und stellt seit einigen Jahren auch Entschwefelungsanlagen für Schiffe her, sogenannte Scrubber. Schiffe produzieren noch immer jede Menge Abgase, vor allem weil sie mit Schweröl fahren. Doch damit ist bald Schluss: die internationale Schifffahrtsorganisation IMO hat einen deutlich strengeren Grenzwert für Schwefel beschlossen, der ab 2020 gilt. Die Reeder haben nun mehrere Möglichkeiten, die Grenzwerte einzuhalten. Eine davon: Sie bauen Scrubber ein, die den Schwefel herauswaschen. Aber allein auf die Produktion konventioneller Scrubber zu setzen, hält Bernd Gothe nicht für dauerhaft zukunftstauglich. „Wir können in Mönchengladbach nicht zu chinesischen Preisen produzieren“, sagt der erfahrene Unternehmer.

Noch gehen zwar regelmäßig die gewaltigen Stahlcontainer, 12 Meter lang und mehr als fünf Meter breit von Mönchengladbach aus auf die Reise. Gut verpackt werden sie nach Rotterdam geschafft, von wo aus sie verladen und an ihren endgültigen Bestimmungsort gebracht und in Schiffe eingebaut werden. Doch auf Dauer will Gothe die Reeder, ob nun hanseatisch oder griechisch, mit einem zusätzlichen Nutzen der Scrubber überzeugen und sich so einen Vorteil gegenüber den billigeren asiatischen Mitbewerbern verschaffen. Er will Reinigungsanlagen produzieren, die auf See das tun, was an Land gut funktioniert: Bei der Abgasreinigung soll Gips hergestellt werden.