Personalien am Niederrhein : IHK baut Spitze um und beruft neue Unternehmer in die Gremien

Mönchengladbach Petra Pigerl-Radtke ist neue stellvertretende Hauptgeschäftsführerin, Martin van Treeck ist für den Bereich „Zentrale Dienste“ zuständig.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat eine veränderte Spitze. Petra Pigerl-Radtke ist neue stellvertretende Hauptgeschäftsführerin, und Martin van Treeck ist jetzt Geschäftsführer des Bereichs „Zentrale Dienste“. Das teilte die IHK im Nachgang der Vollversammlung in der vergangenen Woche jetzt mit. Beide übernehmen die Aufgaben von Wolfgang Fleuth, den die Vollversammlung als „Wächter der Zahlen“ in den Ruhestand verabschiedet hat.

Aber auch in der Vollversammlung gibt es für Mönchengladbach relevante Änderungen: Reinhard van Vlodrop, Geschäftsführer der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH mit Sitz in Viersen, ist in die Vollversammlung gewählt worden. Diese Nachwahl war notwendig geworden, weil Berthold Cremer altersbedingt aus dem Gladbacher Marmeladen-Hersteller Mühlhäuser ausgeschieden war und somit auch seinen Sitz in der Vollversammlung aufgeben musste.