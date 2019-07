Markt der schönen Dinge in Mönchengladbach : „Greta“ rundet und dehnt sich aus

Markt der schönen Dinge in Mönchengladbach

In diesem Jahr feiert der Markt der schönen Dinge den zehnten Geburtstag. Foto: Fotos: Myriam Topel/Plakatgestaltung: Desiree Rose/Fotos: Myriam Topel

Mönchengladbach Zum zehnten Geburtstag soll der Markt der schönen Dinge noch größer, abwechslungsreicher und nachhaltiger werden.

Greta, der Markt der Schönen Dinge, wird größer. Am Sonntag, 7. Juli, wird nicht nur auf dem Schillerplatz gefeiert, sondern auch auf der Kaiserstraße, der Sittardstraße und dem Gelände der alten Tanke. Von 11 bis 20 Uhr zeigen zirka 150 Aussteller aus ganz Deutschland Waren aus den Bereichen Upcycling, Streetwear, Fashion, Fotografie, Illustration und Accessoires. Vergessen werden darf auch nicht das gastronomische Angebot. Allein vier Neuzugänge gibt es hier, insgesamt sind es noch viel mehr, die zum ersten Mal dabei sind.

Dieses Jahr soll eins drauf gesetzt werden: Weil Greta ihren 10. Geburtstag möglichst nachhaltig feiern möchte, wird in diesem Sommer zum ersten Mal die Kaiserstraße gesperrt. „Der zu Gretazeiten herrschende Verkehr macht einfach keinen Sinn“, sagt Organisatorin Myriam Topel, „die Menschen suchen stundenlang nach einem Parkplatz, anstatt einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen oder das Fahrrad zu nehmen. Wir wollen auch, dass Familien mit Kindern keine Sorge haben müssen, dass sie überfahren werden.“

Sinnvolle und manchmal auch weniger sinnvolle, dafür aber kreativ umfunktionierte Dinge aus Waren, die sonst auf dem Müll gelandet wären, gibt es Greta immer noch zu kaufen. Dazu kommt jetzt ein eigenes Müllkonzept in Kooperation mit der Mags für Greta. Organisatorin Myriam Töpel bittet alle Besucher, den entstanden Müll zu trennen. Die Mags will dafür verschiedene Tonnen zur Verfügung stellen, und die Müll-Detektive helfen, dass auch alles klappt. Außerdem kommt die Mags mit ihrem Zirkuswagen, in dem Kinder gezeigt bekommen, wie sie richtig Müll trennen.