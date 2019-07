Magischer Zirkel Mönchengladbach : Abschlussklasse in der Zauberschule

Abschlussklasse in der Zauberschule

Der Magische Zirkel nahm am Wochenende sieben neue Mitglieder auf. Foto: Sven Heß

Mönchengladbach Mönchengladbachs neue Zauberer: Sieben Prüflinge haben die Aufnahmeprüfung des Magischen Zirkels erfolgreich bestanden. Wer hier aufgenommen wird, der hat sein Können in Theorie und Praxis bewiesen.

Linus Nakazi ist erst 15 Jahre, aber auf der kleinen Bühne wirkt er schon wie ein echter Profi. Man merkt ihm weder den langen Tag an, den er schon hinter sich hat, noch die Aufregung. Durch einen Zauberkasten kam er zur Magie. Jetzt hat er es bald geschafft. Noch 20 Minuten trennen ihn von seinem Ziel, die Aufnahme in den magischen Zirkel von Deutschland. Solange dauert seine Show, die er als Kür dem Publikum und der Jury vorführt. Zuvor wurde er schon in der Theorie auf Herz und Nieren geprüft.