Ensemblia-Tage in Mönchengladbach : Konzert mit Musik im „Grenzbereich“

Sie standen zum Abschluss der Ensemblia 2019 im Mittelpunkt: In der Münster-Basilika St. Vitus spielten Sylvie Courvoisier am Klavier und Angelika Niescier am Saxophon. Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach Die Musikerinnen Angelika Niescier und Sylvie Courvosier sorgten für einen würdigen Abschluss der Ensemblia-Tage. Beide Künstlerinnen begeisterten das Publikum mit Klassik, Neuer Musik und Jazz – und sie improvisierten.

Am Sonntag um 15 Uhr bekam Peter Schlipköter einen Anruf von der Saxophonistin Angelika Niescier. Sie brauche dringend ein Stück Alufolie, sagte die Musikerin. Um 17 Uhr war ihr Duo-Konzert mit der Pianistin Sylvie Courvosier im Münster. Der MGMG-Geschäftsführer und Ensemblia-Organisator war unterwegs, alle Geschäfte waren geschlossen – aber er rief jemanden an, der kurz vor Konzertbeginn mit einer Rolle Alufolie in der Hand vor dem Münster stand.

In dem Stück mit dem Titel „Nr. 13“ verschloss Niescier den Trichter ihres Instruments mit Alufolie, in die sie zwei Löcher gepiekt hatte. Die Töne schnarrten wie bei einer Snare Drum. Nach einer Zeit nahm sie die Folie ab und produzierte als Nächstes Töne fast ohne Klang. Zu hören war das Geräusch der Klappen, das Saxophon wurde zum Rhythmusinstrument. Auch Sylvie Courvosier hatte ihren Flügel mit Glocken und Schlegeln eines Schlagzeugs so präpariert, dass bei den ganz hohen Tönen nur ein Klopfen zu hören war. Sie spielte oft im Stehen, mit einer Hand auf den Tasten und mit der anderen zupfte sie an den Saiten des Flügels wie bei einer Harfe.