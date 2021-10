Angebote für Kinder und Jugendliche in Mönchengladbach : Was in den Herbstferien so läuft

Alexandra Völker leitet einen Manga-Workshop. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mönchengladbach. Langeweile muss in den Herbstferien weder bei Kindern noch bei Jugendlichen aufkommen. Wie Grusel-Hörspiele produziert werden, kann man ebenso lernen wie das Programmieren von PC-Spielen. Eine Auswahl an Angeboten.

Die Herbstferien haben für Kinder und Jugendliche einiges zu bieten. Etliche Angebote geben Möglichkeiten sich kreativ oder auch technisch auszuprobieren und dabei Gleichgesinnte kennenzulernen. Bei einigen Aktivitäten empfiehlt es sich vorsichtshalber die Regenjacke anzuziehen, doch das Meiste findet nicht im Freien statt. Einige der Veranstaltungen sind kostenlos. In jedem Fall lohnt sich eine schnelle Anmeldung, denn einige der Plätze sind bereits vergeben. Besonders im Museum Schloss Rheydt und im Museum Abteiberg ist in diesem Herbst einiges los, doch auch die Stadtbibliothek ist dabei und startet mit ihrem Programm bereits vor den Ferien.

„Ohrenbibliothek“

Die Ohrenbibliothek findet passend zur Jahreszeit als „Herbstspecial“ statt: Im Monat von Halloween können hier „Grusel-Hörspiele“ realisiert werden. Abgesehen vom Thema bleibt der Workshop bei seinem bewährten Konzept: Von der Idee bis zum fertigen Hörspiel begleitet der Moderator und Radiomacher Axel Tillmanns Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. Wie baut man ein Hörspiel oder anderes Audioprojekt auf? Wie agiert man vor dem Mikrofon und nutzt die eigene Stimme am besten? Und: Wie lassen sich Geräusche und Musik einbauen? Antworten auf diese Fragen bekommen die Nachwuchs-Höspielautoren im Kurs, außerdem erste Einblicke in das kostenlose Programm „Audacity“, mit dem sich allein oder mit der Familie weitere Projekte realisieren lassen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Für den zweiten Tag der Workshopreihe ist ein Besuch bei Radio 90,1 geplant. Die Teilnahme am Projekt "Ohrenbibliothek" ist kostenlos.

Die Termine: Samstag 2.Oktober 09.30 Uhr bis 13 Uhr Sonntag 3.Oktober. von 10 Uhr bis 13 Uhr

Veranstaltungsort: Stadtteilbibliothek Rheydt, Am Neumarkt 4

Anmeldungen unter ohrenbibliothek@moenchengladbach.de

„Stadtgestalter Kids“

Für die Zeit, in der es früher dunkel wird, haben die Veranstalter des Museums Abteiberg sich etwas Besonderes einfallen lassen: Kinder und Jugendliche gestalten Lichtkugeln, die anschließend entlang der Hindenburgstraße zu einer Lichterkette verknüpft und damit Teil eines großen Kunstprojekts werden.

Die Künstlerin Christiane Behr leitet die Stadtgestalter Kids dabei an.

Das Veranstaltungsformat bietet das Museum Abteiberg sowohl für Kinder von 6 bis 10 Jahren (“Stadtgestalter Kids“) als auch für Kinder ab 11 Jahren (“Kreative Stadtgestalter*innen“) an.

Die Termine für die 6-10 Jährigen: 12.–15. Oktober, 11–13 Uhr.

Die Termine für Jugendliche ab 11 Jahren: 12. – 15. Oktober, 14 – 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist notwendig und

über das Buchungsportal unter Service www.museum-abteiberg.de möglich, alternativ unter 02161 252636 oder per E-Mail an Henrike Robert, robert@museum-abteiberg.de.

„Stärker mit Games“

Jugendliche von 10 bis 18 Jahren, die sich für Computerspiele begeistern, können eine Woche lang die Seiten wechseln und vom Spieler zum Programmierer werden. Dieser Workshop mit moderner Technik findet an einem historischen Ort statt: Dem Museum Schloss Rheydt. Dabei soll die geschichtsträchtige Kulisse auch immer wieder zu neuen Ideen für das eigene Computerspiel anregen.

Ein Mittagessen bekommen die Teilnehmer im Restaurant „Purino“.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Termine: Montag,18.10.-Freitag, 22.10.2021 10-17 Uhr

Infos unter Tel. 02166-41488

Mit Klängen Kunst machen

Farben klingen - versprechen die Veranstalter des Workshops „Mit Klängen Kunst machen“ am Museum Abteiberg. Die Idee: Mit offenen Ohren durch das Museum gehen und dabei darauf achten, wie die Museumsräume klingen. Wie klingt beispielsweise das besondere Blau, das Yves Klein einst für seine Kunstwerke austüftelte? Auch mit Klängen kann man Kunst machen, lautet die Grundannahme der Veranstaltung, die sich an Jugendliche ab 11 Jahren richtet. Gemeinsam sollen sie Umweltgeräusche, die eigenen Stimmen oder selbst erzeugte Klänge aufnehmen, um diese anschließend am Computer zu bearbeiten. Die Farbklänge der Kunstwerke des Museums Abteiberg sollen die Teilnehmer bei ihren Klangkompositionen inspirieren. Den Workshop leitet der Medienkünstler Kai Welf Hoyme.

Die Termine: 19. bis 22. Oktober, jeweils 14 bis 17 Uhr, Teilnahmegeühr: 50 EUR / Ermäßigung 25 EUR / Eine Anmeldung ist notwendig und

über das Buchungsportal unter Service www.museum-abteiberg.de möglich alternativ unter 02161 252636 oder per E-Mail an Henrike Robert, robert@museum-abteiberg.de. Bezahlt wird an der Museumskasse zu Beginn des Kurses.

Halloween Manga-Online-Spezial