Unterstützung bei der Erziehung in Mönchengladbach Welche Angebote von (werdenden) Eltern genutzt werden

Die Angebote richten sich an werdende Eltern sowie Familien mit Kindern zwischen null und sechs Jahren. Ziel der Frühen Hilfen im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie ist es, frühzeitig bei der kindlichen Entwicklung zu unterstützen, ebenso wie in besonderen Lebenslagen wie bei Armut, Behinderung oder einer chronischen Erkrankung eines Kindes Hilfestellung zu geben. Auch die Themen Integration und Sprachbarrieren werden aufgegriffen. Soweit die Theorie. Aber welche Bausteine gibt es? Und welche Angebote des Netzwerks werden in Mönchengladbach wie frequentiert? Die Fachstelle Frühe Hilfen hat Zahlen für das vergangene Jahr ermittelt.



Lotsendienst Für schwangere Frauen und Wöchnerinnen sowie alle Familien und Eltern gibt es seit knapp fünf Jahren einen sogenannten Lotsendienst, ein Beratungs- und Vermittlungsangebot in Kooperation mit den beiden Geburtskliniken, das an viele Arztpraxen im Stadtgebiet angedockt ist. Etabliert wurde er 2019 zunächst mit einigen Kinderärzten, ein Jahr darauf schlossen sich auch die ersten Frauenärzte der Idee an. Es geht darum, frühzeitig und niedrigschwellig bei Fragen und Sorgen zu Schwangerschaft und Geburt zu unterstützen und zu den richtigen Ansprechpartnern zu „lotsen“. Aktuell bestehen zu 13 von 16 Kinder- und Jugendarztpraxen und zehn von 27 gynäkologischen Arztpraxen in Mönchengladbach Kooperationen. Wie Samira Hlaouit, Leiterin der Fachstelle und Netzwerkkoordinatorin der Frühen Hilfen, auf Anfrage mitteilt, hat es über den Lotsendienst im Jahr 2023 insgesamt 620 Kontakte mit Eltern gegeben. 380 Familien hatten dabei einen Beratungs- und Informationsbedarf, 232 konnten an ein oder mehrere niederschwellige Angebote seitens der Fachstelle oder des Netzwerks Frühe Hilfen vermittelt werden – darunter Familienpflege, Formularsprechstunde, Kommunales Integrationszentrum, Familienbildungsstätte Mönchengladbach, Elternberatung Fachbereich Gesundheit und Frühförderstellen. Acht Familien wurden an den Allgemeinen Sozialen Dienst verwiesen.