Veranstaltungstipps für Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Drei Brüder, drei Instrumente: Wassily, Nicolai und Alexej Gerassimez (von links) spielen in der Kaiser-Friedrich-Halle ihr erstes Meisterkonzert. Foto: Gerassimez Foto: Gerassimez

Mönchengladbach Vom alternativen Festival über Ballett, Kabarett und einer Theaterpremiere bis zu vielfältigen Ausstellungen: ein Überblick über die kulturellen Angebote der kommenden Tage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

City Movement Festival Am Freitag, 1. Oktober, 19 Uhr, startet im Projekt 42 ein Festival, das bis zum 23. Oktober an jedem Wochenende stattfindet. Diverse Bands, DJs und Lichtkünstler treten auf. Infos und Tickets unter www.projekt42.info.

Wilhelm Tell Am Freitag, 1. Oktober, 19.30 Uhr, findet die Premiere von Wilhelm Tell auf der großen Bühne des Theater Mönchengladbach statt. Eine weitere Vorstellung ist am Sonntag, 3. Oktober, 18 Uhr. Tickets gibt es online (www.theater-kr-mg.de) und unter Tel. 02166 6151100.

Stefan Verhasselt Am Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr, kommt Kabarettist Stefan Verhasselt mit seinem Programm „Zwischen den Zeilen - Kabarett 5.0“ ins Theater im Gründungshaus (TiG). Tickets ab 24,90 Euro unter www.westticket.de.

John Doyle ist am Sonntag, 3. Oktober, 20 Uhr, mit seinem Programm „Das Leben ist Abenteuer genug“ zu Gast im TiG. Tickets ab 28 Euro unter www.westticket.de.

Ghislaine Leung Am Sonntag, 3. Oktober, 15 Uhr, präsentiert die Künstlerin Ghislaine Leung anlässlich ihrer Ausstellung ihren neuen Kassettenkatalog im Museum Abteiberg. Das Museum ist am ersten Sonntag im Monat kostenfrei zu besuchen. Geöffnet ist es dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Erstes Meisterkonzert der Brüder Gerassimez Eigene Werke und solche von Bach, Tschaikowsky, Rachmaninow spielen die Musiker am Donnerstag, 30. September, 20 Uhr, in der Kaiser-Friedrich-Halle. Restkarten sind unter www.adticket.de erhältlich.

Czaja Braatz Die Künstlerin zeigt ihre Ausstellung in der Citykirche vom 1. bis zum 16. Oktober. Die Citykirche ist zu den üblichen Zeiten dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie vor und nach den Gottesdiensten am Wochenende.

Vier Künstler sind am Samstag, 2. Oktober, 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 3. Oktober, 12 bis 18 Uhr, im Atelier Zeitlos: Frollein Suomi, Elisabeth Brunen, Malte Sonnenfeld und Kalla Brunen stellen aus.

Link & Kress „Momente“ heißt die Ausstellung von Schwarz-Weißfotografien des Mönchengladbacher Künstlerduos „Link & Kress“ in der Kletterkirche. Bis Oktober sind 37 Fotografien und eine eigens für den Ort konzipierte Arbeit im Großformat zu entdecken. Die Kletterkirche ist dienstags bis freitags von 12 bis 22 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Galerie Löhrl Mit den vier Elementen befassen sich 20 Künstler. Geöffnet bis zum 13. November; dienstags von 11 bis 15 Uhr, mittwochs bis freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Herbstzeitlose Am Samstag, 2. Oktober, 20 Uhr, ist die OperAcapella zu Gast im Bunker Güdderath. Am Sonntag, 3. Oktober, 16 Uhr, findet eine Uraufführung statt: Bernhard Petz komponierte eine musikalische Geschichte unter dem Motto „Zircus Covidzius“. Begleitet wird die Musik von Cartoons des Illustrators und Musikers Dominik Lang. Eine zweite Vorstellung gibt es am Sonntag, 3. Oktober, 19 Uhr. Tickets zu 20 Euro sind erhältlich unter www.die-herbstzeitlose.de.

Oxana Aleksandrow Die Mönchengladbacher Künstlerin Oxana Aleksandrow zeigt ihre Malerei im „Kunstfenster – Die kleinste Galerie der Stadt“ bis zum 5. November an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag.

Apéro Art Am Donnerstag, 30. September, 19 Uhr, zeigt Martina Noetzel im Schloss Rheydt, wie man Zeichnungen koloriert. Der Workshop kostet inklusive Material und einem Getränk 20 Euro. Anmeldung unter 02166 928900 oder per Mail an info@schlossrheydt.de.

Maria Clara Groppler Mit ihrem Programm „Jungfrau“ tritt Maria Clara Groppler am Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr, in der „Red Box“ auf. Tickets ab 23,90 Euro unter

www.redbox-mg.de.

Galerie Drei Die Präsentation „The Wig“ zeigt Arbeiten von Jason Hirata, Megan Plunkett und Angharad Williams. Die Ausstellung ist bis zum 16. Oktober freitags und samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Art Casino Bis zum 15. Oktober läuft die Ausstellung „Play to win“ im ehemaligen Casino. Sieben Künstler präsentieren ihre Arbeiten: Celine Bernard, Liridona Osmanaj, Louisa Resch, Anja Schurtzmann, Bahar Ünlükara, Jens Winterberg und Lilian Wunschik. Geöffnet samstags von 16 bis 20 Uhr, sonntags von 13 bis 16 Uhr.

Thorsten Corban Der Musikpädagoge Thorsten Corban spielt am Sonntag, 3.Oktober, 16 Uhr, im Paul-Schneider-Haus sein kabarettistisches Klavierprogramm. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Rudolf Weiher Ab Freitag, 1. Oktober, 18 Uhr, öffnet die Ausstellung im EA 71. Weiher zeigt bis zum 17. Oktober seine Gemälde. Geöffnet samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr.

Tina Haase und Michael Jäger Am Samstag, 2. Oktober 17 Uhr, eröffnet der Kunstverein MMIII die Ausstellung „FASHorangezwei.0“ mit den Künstlern Tina Haase und Michael Jäger. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober sonntags von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Ein Mönchengladbacher Fotograf in Krefeld Am Sonntag, 3. Oktober, 14.30 Uhr, eröffnet Ralf Schellens Fotoausstellung „Spy Art“ mit Bildmotiven zu imaginären Thriller-Szenarien in der Galerie Heidefeld & Partner in Krefeld. Die Ausstellung ist bis zum 4. November mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr zu sehen.

FagottIdee „Fagottissimo“ heißt das Konzert des Quartetts „FagottIdee“ gemeinsam mit Schülern der Musikschule, das am Donnerstag, 30. September, 18.30 Uhr, in der Musikschule stattfindet. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Musik zur Marktzeit Am Samstag, 2. Oktober, 12 Uhr, lädt die Citykirche mit Orgelmusik zur Einkehr ein. Der Eintritt ist frei.

Nora Hespers Die Enkelin des Widerstandskämpfers Theo Hespers liest am Dienstag, 5. Oktober, 19 Uhr, in der Citykirche aus ihrem Buch „Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

„Steinzeit“ Werner Hübner zeigt im Café Lax Legere Fotografien von Steinen, in denen Gesichter zu entdecken sind. Die Ausstellung ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Spanier am Niederrhein „Weltreich & Provinz – Die Spanier am Niederrhein 1560 bis 1660“ zeigt anhand zentraler Objekte Facetten des spanischen Jahrhunderts am Niederrhein. Das Museum Schloss Rheydt ist an Werktagen von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Blechbläser plus Orgel – diese Mischung ist am Sonntag, 3. Oktober, um 15.30 Uhr bei einem Konzert im Carl-Orff-Saal der Musikschule zu hören. Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und fortgeschrittene Schüler musizieren solistisch und im Ensemble zusammen mit Klaus Paulsen an der Hybrid-Orgel. Stefan Vörding und Klaus Paulsen haben die musikalische Leitung.