Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen : Polizei findet 16-jährige Vermisste

Mönchengladbach Die Jugendliche war laut Polizei schon mehrfach verschwunden. Zuletzt wurde sie dreieinhalb Monate vermisst. Jetzt wurde sie wohlbehalten gefunden.

Die Jugendliche Evelyn Julyn Sp. wohnte in einer Jugendeinrichtung in Mönchengladbach . Seit dem 19. August wurde sie vermisst. Sie war nicht das erste Mal weggelaufen. Dreieinhalb Monate dauerte dieses Mal die Suche nach ihr.

Am Dienstag, 30. November, konnte die 16-Jährige in Alsdorf durch die Polizei angetroffen werden. Sie wurde wieder in Obhut übergeben.