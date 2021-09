Pumptrack-Anlage in Rheurdt :  Jugendliche mit einbeziehen

Pumptrack-Anlage in Rheurdt

So sieht eine Pumptrack-Anlage aus. Foto: Stephan Seeger

Rheurdt In den Herbstferien findet ein Beteiligungs-Workshop für die geplante Pumptrack-Anlage statt. So sollen die künftigen Nutzer des Freizeitangebots bei den Planungen mit einbezogen werden.

Eine Pumptrack-Anlage für Kinder und Jugendliche soll bald in Rheurdt entstehen. Ein Pumptrack ist eine asphaltierte Bodenwellen-Piste für Radfahrer und Nutzer anderer Sportgeräte, die allein durch das Verlagern des Gewichtes, dem sogenannten „Pumpen“ befahren werden kann, ohne in die Pedale treten zu müssen. Der Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen, kann mit mehr als 15 verschiedenen Sportgeräten befahren werden – von Skateboards, über Scooter und Rollstühle bis hin zu BMX- und Fahrrädern. Ein Pumptrack kommt ohne gefährliche Kanten aus und ist somit geeignet für jede Altersklasse.

Damit diese Anlage auch genau den Bedürfnissen der Sportlerinnen und Sportler entsprechend entwickelt werden kann, sollen diese bei den Planungen mit ins Boot geholt werden. Daher findet in den Herbstferien, am Mittwoch, 20. Oktober, um 17 Uhr, in den Räumlichkeiten des Awo Bahnhofs, Bahnstraße 39, ein Beteiligungs-Workshop statt. Eingeladen sind alle Jugendliche ab zwölf Jahren.